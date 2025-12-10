Il Vori Vori batte pizza napoletane e il tartufo di Alba. Questo accade nella classifica “100 Best Dishes in the World”, rispecchiando i gusti della community formata da centinaia di migliaia di utenti chiamati a esprimersi. Il vori-vori è una zuppa paraguaiana preparata con piccole palline di farina di mais e formaggio, cotte in un brodo che spesso include pollo, verdure ed erbe aromatiche. Si tratta di un piatto base nelle regioni rurali e urbane del paese, che si mangia nelle riunioni rurali e nei piccoli ristoranti, spesso come pasto principale durante i periodi più freddi. Si abbina bene a contorni semplici come mandioca, insalate fresche, formaggi delicati, tisane e bevande analcoliche leggermente aromatizzate.

La cucina italiana resta la migliore al mondo

La cucina italiana resta invece la migliore al mondo. Con la valutazione di 4,64 stelle (il massimo è 5), la gastronomia tricolore riesce a mettere d’accordo un po’ tutti. Medaglia d’argento per la vicina Grecia (4,60), altro simbolo della dieta mediterranea. Il terzo posto è invece riservato al Perù (4.54), ormai da anni protagonista assoluto della nuova cucina latinoamericana. Nella classifica “100 Best Food Region in the World” al primo posto c’è invece la Campania (4.47). Subito al secondo posto c’è l’Emilia-Romagna (4.45). Terzo posto c’è l’isola greca di Creta (4.42).