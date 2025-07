Con le promo SottoPrezzi, sarà possibile riempire il carrello acquistando tanti prodotti a prezzi contenuti. Ecco cosa c’è in offerta.

Da Lidl è arrivata una promozione che ti farà fare incetta di articoli di vario genere, grazie ai prezzi moderati e perfetti per tornare a casa col carrello pieno. Molte famiglie, soprattutto nel weekend, sono solite fare un bel giro al supermercato per fare la spesa per tutta la settimana o per il mese.

Ci si aggira per le corsie del supermercato in cerca di sconti sui prodotti a cui si è interessati e se vi sono, se ne porterà a casa certamente più di uno. Da Lidl fare la spesa significa trovare prodotti di qualità a prezzi scontati, il che significa non ritrovarsi con il portafogli troppo leggero, ma con buste piene di articoli da riportare.

È molto interessante la recente promozione lanciata dalla suddetta catena di discount tedesca: stiamo parlando della promo Sotto Prezzi, che non coinvolge soltanto i prodotti alimentari, ma anche merce di vario genere, come prodotti per la casa e tanto altro ancora. Scopriamo insieme che cosa c’è in offerta e a quanto.

Lidl, con la promo Sotto Prezzi, sconti su tanti prodotti e carrello pieno: tutti i dettagli

Da Lidl c’è davvero di tutto e di più: ti basta fare un giro per le corsie di questo discount, per renderti conto di quante cose puoi trovare, a prezzi molto interessanti.

In sconto, attualmente, è possibile trovare la pizza alle verdure Italpizza, al costo di 2.99 euro. Una vera esplosione di gusto, da non perdere. Se hai voglia di arrosto di pollo, da Lidl puoi fare una scorta grazie all’ottimo prezzo: solo 1.99 per confezione da 120 g.

Se la mattina sei solito/a fare colazione con lo yogurt greco, un barattolo da 500 g Delta, puoi trovarlo a 2.39 euro. Per chi vuole mantenersi leggero e magari mangiare qualcosa al volo fuori casa, le Insalatissime Rio mare ai 5 cereali costano solo 2.79 euro.

E la carne Simmenthal, confezione da 4 scatolette, costa solo 5.89 euro. Per gli amanti del Pesto, il gusto pesto Tigullio costa solo 1.85 euro, mentre il Cornetto Algida al Caramello costa 3.79 euro.

Passando invece agli accessori per la casa, Vanish Gel Oxi Action costa solo 8.89 euro, mentre il detersivo per lavatrice Omino Bianco 4.89 euro. Le Idro Caps Omino Bianco costano 8.39 euro, mentre Tavoletta per Wc Profumoso Wc Net è in vendita a 2.15 euro.

In offerta anche la Carta Igienica Doppio Strato Scottex, il cui costo è di soli 7.49 euro. Le salviettine Chilly per l’intimo, costano 3.45 euro da Lidl, e lo shampoo o balsamo Elvive, 4.89 euro. La Carta Scottex, molto usata in casa, è in offerya a 2.89 euro.