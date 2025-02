Lidl premia i suoi clienti, questo prodotto costa meno di 40 euro ed è l’elettrodomestico più richiesto. Incredibile.

Lidl è una catena di supermercati molto conosciuta ed apprezzata in Europa, specie in Italia, poiché presenta prodotti di altissima qualità a prezzi competitivi. Nata in Germania negli anni trenta, l’azienda si è evoluta adattandosi alle richieste sempre più specifiche dei consumatori. Una delle peculiarità che caratterizza Lidl è la vendita di prodotti di qualità, l’azienda ha infatti basato il suo successo su una strategia ben precisa.

Lidl, infatti, ha una rete di fornitori fidatissimi, si assicura dunque che i prodotti vengano immessi sul mercato soltanto in seguito a numerosi controlli, rispettando dunque standard elevati. Inoltre, l’azienda ha intrapreso molte iniziative per promuovere la sostenibilità, dimostrando di possedere un forte interesse verso la tutela dell’ambiente.

I prodotti sono freschi, verdura carne e pesce vengono controllati prima di essere venduti. Lidl è un’azienda molto competitiva non solo per i prodotti alimentari, bensì anche per la vendita di elettrodomestici. L’azienda è molto conosciuta per le sue offerte settimanali e per le promozioni speciali che consentono ai clienti di accaparrarsi elettrodomestici gettonatissimi a prezzi competitivi.

Da Lidl l’elettrodomestico che sostituisce forno e friggitrice ad aria costa già meno di 40 euro

Settimanalmente, infatti, l’azienda lancia degli sconti su una vasta gamma di prodotti, permettendo ai consumatori di risparmiare. Questa settimana ha lanciato un’offerta speciale su un elettrodomestico in grado di sostituirsi sia al forno sia alla friggitrice ad aria, il prezzo è davvero conveniente. Si tratta del mini forno Silver Crest, un elettrodomestico che costa soltanto 39,99 e che può sostituire senza problemi, le friggitrici ad aria. Ma quali sono le differenze tra questi due prodotti?

La friggitrice ad aria utilizza una tecnologia di circolazione dell’aria calda per cuocere gli alimenti. Possiede al suo interno un ventilatore che distribuisce il calore in modo uniforme, gli alimenti assumono una croccantezza tipica dei fritti, ma con una quantità significativamente ridotta di olio.

Il forno tradizionale, sia elettrico sia a gas, sfrutta invece le resistenze per generare calore che viene poi distribuito nel forno. La friggitrice ad aria consente poi di cuocere gli alimenti rapidamente rispetto ai forni tradizionali, richiedono infatti un tempo più lungo per preriscaldarsi e cuocere gli alimenti.

Sussistano poi delle differenze anche nella cottura, ma in conclusione si può affermare che sia la friggitrice ad aria sia il forno tradizionale presentano dei vantaggi e degli svantaggi. La scelta circa l’acquisto dell’uno o dell’altro dipende soltanto dalle esigenze personali.