L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha stilato un decalogo per promuovere uno stile di vita sano e consapevole, aiutando gli italiani a fare del 2025 un anno di salute e benessere. Dieci consigli pratici, mirati non solo alla cura del corpo, ma anche alla salvaguardia della mente e dell’ambiente, per un approccio olistico alla qualità della vita.

Combattere la dipendenza da smartphone

Viviamo in un’epoca dominata dalla tecnologia, e lo smartphone è diventato parte integrante della nostra quotidianità. Tuttavia, secondo l’Iss, oltre il 25% degli adolescenti soffre di dipendenza da smartphone, con ripercussioni negative su sonno, concentrazione e relazioni sociali. Il consiglio degli esperti è di stabilire delle “zone smartphone-free” in casa, come la camera da letto o il tavolo da pranzo, per favorire momenti di qualità con i propri cari e disconnettersi gradualmente.

Dire addio all’alcol

L’alcol non è solo calorico, ma è anche una sostanza tossica e cancerogena. Rinunciare a un bicchiere a pasto può fare una grande differenza per la salute e il peso corporeo. Durante le feste, l’eliminazione dell’alcol permette di risparmiare dalle 6.000 alle 7.000 calorie, pari a circa un chilo di peso corporeo. Proseguire questa abitudine per tutto l’anno può significare una perdita di peso di 7-9 chili. Ma il beneficio non è solo estetico: eliminare l’alcol riduce significativamente il rischio di sviluppare oltre 200 malattie, migliorando complessivamente la qualità della vita.

Smettere di fumare

Il fumo è una delle principali cause di malattie cardiovascolari, polmonari e di cancro. Per chi trova difficile dire addio a questa abitudine, l’Iss mette a disposizione il Telefono Verde contro il Fumo (800 554088), un servizio di supporto per aiutare i fumatori a intraprendere il percorso di disassuefazione.

Un’alimentazione equilibrata

L’alimentazione è al centro del decalogo dell’Iss, che raccomanda di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Questi alimenti sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che proteggono il cuore, rafforzano il sistema immunitario e contribuiscono a mantenere il peso forma.

Un altro aspetto cruciale è ridurre il consumo di sale, che contribuisce all’ipertensione arteriosa. Per proteggere il cuore, l’Iss consiglia di mantenere la pressione arteriosa entro i limiti ottimali di 120/70 mmHg, adottando un’alimentazione povera di sodio e ricca di nutrienti essenziali.

Promuovere l’attività fisica

L’attività fisica regolare è uno dei pilastri per il benessere fisico e mentale. Non serve diventare atleti professionisti: bastano 30 minuti al giorno di camminata veloce o un’altra attività moderata per migliorare la circolazione, ridurre lo stress e stimolare la produzione di dopamina, l’ormone della felicità.

Ridurre, riutilizzare, riciclare

La tutela dell’ambiente è strettamente legata alla nostra salute. L’Iss invita a seguire la regola delle “3 R”: ridurre, riutilizzare e riciclare. Questo approccio aiuta a limitare l’impatto dei rifiuti e promuove uno stile di vita sostenibile.

Acquistare cibi con attenzione, evitando gli sprechi, è un altro modo per contribuire alla salute del pianeta e del portafoglio. Conservare gli alimenti in modo corretto e consumarli entro le date di scadenza riduce la quantità di cibo che finisce nella spazzatura.

Lavarsi spesso le mani

La pandemia ha insegnato a tutti l’importanza di una buona igiene delle mani. Questo gesto semplice, ma efficace, riduce significativamente il rischio di contrarre malattie infettive, dal comune raffreddore all’influenza stagionale.

Affrontare il disagio psicologico

La salute mentale è una componente essenziale del benessere generale. L’Iss invita a non sottovalutare i segnali di disagio psicologico e a cercare aiuto quando necessario. Parlare con un professionista o un amico fidato può fare la differenza nel gestire ansia, stress e depressione.

Combattere le fake news sulla salute

Nell’era digitale, le informazioni sulla salute sono spesso distorte o del tutto false. L’Iss sottolinea l’importanza di affidarsi a fonti affidabili e autorevoli per evitare di cadere nella trappola delle fake news, che possono generare confusione e portare a comportamenti dannosi.

Il decalogo per un 2025 all’insegna della salute

Il decalogo dell’Iss non si limita a fornire consigli pratici, ma rappresenta una vera e propria guida per vivere meglio. Migliorare il proprio stile di vita non è un obiettivo impossibile: basta iniziare con piccoli cambiamenti quotidiani, come ridurre il tempo trascorso al telefono, fare una passeggiata all’aria aperta o scegliere un pasto più sano.

Ogni passo verso un maggiore equilibrio contribuisce a costruire un 2025 più sano e felice, in cui il benessere personale e quello collettivo vanno di pari passo.