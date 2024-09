Decima Fest 2024, il secondo weekend si apre con lo spettacolo di Max Paiella “A Ruota Libera”

Venerdì 20 settembre il Decima Fest, il festival in corso a Roma nel quartiere di Decima, nel parco di via Camillo Sabatini, riapre i battenti. Nel quartiere “storico” che venne ideato negli anni Sessanta dal grande architetto Luigi Moretti, sarà un fine settimana davvero ricco che comincerà con Max Paiella che si esibirà sul palco a partire dalle ore 21. Il comico, cantante e imitatore ci regalerà uno spettacolo di stand-up comedy dal titolo “A Ruota Libera”. Sul palco assisteremo ad uno spettacolo unico e divertente che sarà preceduto dai monologhi di due giovani comici: Eduardo Mattiozzi e Francesco Di Lernia.

Gli altri appuntamenti del secondo fine settimana del Decima Fest: Tor di Valle, Hip hop e Nazionale Jazzisti

Sabato 21, l’edizione 2024 del Decima Fest proseguirà con “Tor di Valle: una nuova centralità ambientale per la città di Roma”. A partire dalle ore 16 comincerà un “laboratorio polifonico” dedicato alla vicina area dell’ex ippodromo, che si terrà al centro anziani. L’iniziativa è nata con lo scopo di progettare insieme alle comunità locali la nuova centralità ambientale di Tor di Valle, immaginando il futuro Parco fluviale agrario integrato. Verranno anche presentate alcune voci raccolte dagli abitanti dei quartieri nati sulle sponde di questa parte del Tevere.

Nel tardo pomeriggio di sabato, a partire dalle 18 e fino alle 23.30, sul palco del Decima Fest sarà il momento del “Contest streety Seven To Smoke”, competizione di danza Hip-Hop che metterà in mostra il talento e la creatività dei partecipanti attraverso energiche battaglie. Streetly è una community creata da giovani ballerini romani legati dalla passione per le danze urbane. L’obiettivo principale è quello di organizzare eventi e raduni che servono a sensibilizzare i giovani a una cultura che promuove valori ben precisi come l’uguaglianza, l’importanza dell’arte e della cultura e lo spirito di aggregazione

Domenica 22, durante tutta la giornata spazio ancora ai giochi di società all’interno del giardino del centro anziani. La serata si chiuderà con un imperdibile concerto della Nazionale Jazzisti che comincerà sempre alle 21.

Cosa c’è da sapere sul Decima Fest

A partire dalle ore 19, durante tutti gli appuntamenti si terranno delle mostre fotografiche. Alcune associazioni del territorio saranno presenti all’interno del parco con i propri stand. L’ingresso a tutti gli eventi è libero. Nell’area sarà presente anche un punto ristoro “plastic free”.

Il parco di Decima si trova in via Camillo Sabatini ed è raggiungibile con la Roma-Lido Metromare fermata Tor di Valle, con le linee di autobus 777, 778, 787, N705, NME e in bicicletta dalla vicina pista ciclabile.

Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, ed è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturale e realizzato in collaborazione con LEA e SIAE.

Clicca qui per conoscere tutto il programma.