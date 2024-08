Negli ultimi anni, il legame tra alimentazione e malattie croniche è diventato sempre più evidente. In particolare, il consumo di carne rossa e lavorata è stato spesso associato a un aumento del rischio di diverse patologie, tra cui il diabete di tipo 2.

Recentemente, una vasta ricerca pubblicata su The Lancet Diabetes and Endocrinology ha fornito nuove prove su questa connessione, analizzando i dati di quasi due milioni di persone provenienti da tutto il mondo. I risultati di questo studio sono significativi e sollevano importanti questioni sulle scelte alimentari quotidiane e sul loro impatto a lungo termine sulla salute.

Lo studio

Lo studio in questione è stato condotto da un team internazionale di circa sessanta scienziati, coordinati dall’Unità di Epidemiologia del Medical Research Council presso l’Università di Cambridge. I ricercatori hanno utilizzato il progetto InterConnect, finanziato dall’Unione Europea, che consente di analizzare dati dettagliati e non pubblicati provenienti da numerosi studi di coorte in tutto il mondo. Grazie a questo progetto, sono stati esaminati 31 studi di coorte condotti in 20 Paesi diversi, includendo partecipanti di ogni continente, ad eccezione di alcune aree meno rappresentate come Africa, Medio Oriente e America Latina.

L’ampiezza di questo studio è notevole: i dati provengono da quasi due milioni di persone con diverse abitudini alimentari, stili di vita, età e indici di massa corporea. Questo ha permesso di ottenere una visione globale del legame tra consumo di carne e rischio di diabete di tipo 2, fornendo un quadro complesso ma accurato della situazione.

I risultati: aumento significativo del rischio

I risultati dello studio sono chiari e preoccupanti. Il consumo regolare di carne lavorata è stato associato a un aumento significativo del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. In particolare, è emerso che mangiare 50 grammi di carne lavorata al giorno, equivalenti a circa tre o quattro fette di prosciutto, aumenta il rischio di sviluppare il diabete del 15% nei successivi dieci anni. Anche il consumo di carne rossa non lavorata presenta rischi: 100 grammi al giorno, pari a una piccola bistecca, sono stati collegati a un aumento del 10% del rischio.

Questi risultati confermano studi precedenti, rafforzando l’idea che esista una correlazione tra il consumo di carne rossa e lavorata e il rischio di diabete di tipo 2. Tuttavia, va sottolineato che lo studio non identifica un meccanismo causale diretto, ma si limita a evidenziare un’associazione. Questo significa che, pur essendo evidente un legame tra il consumo di carne e l’insorgenza del diabete, non è ancora del tutto chiaro come questo avvenga a livello biologico.

Carne bianca, area di ricerca ancora incerta

Lo studio ha anche esaminato il consumo di carne bianca, come il pollo, e il suo possibile legame con il diabete di tipo 2. In un primo momento, i risultati suggerivano un aumento dell’8% del rischio per chi consuma 100 grammi di carne bianca al giorno. Tuttavia, ulteriori analisi hanno ridimensionato questa associazione, rendendo necessarie ulteriori ricerche per chiarire la situazione.

Il legame tra carne rossa e diabete di tipo 2 non è una scoperta nuova. Numerosi studi precedenti hanno suggerito che un consumo elevato di carne rossa, soprattutto se lavorata, può aumentare il rischio di sviluppare il diabete e altre malattie croniche come malattie cardiache e alcuni tipi di cancro. Ad esempio, uno studio pubblicato nell’ottobre 2023 sull’American Journal of Clinical Nutrition ha raccomandato di limitare il consumo di carne rossa a una porzione a settimana per ridurre il rischio di diabete di tipo 2.

Queste evidenze sono coerenti con le linee guida nutrizionali di molte organizzazioni sanitarie, che da anni consigliano di moderare il consumo di carne rossa e di optare per alternative più salutari, come il pesce, i legumi e le carni bianche.

Perché la carne rossa aumenta il rischio di diabete?

Sebbene lo studio non abbia individuato un meccanismo causale specifico, esistono diverse ipotesi su come la carne rossa e lavorata possa contribuire all’insorgenza del diabete di tipo 2. Una delle spiegazioni più comuni riguarda il contenuto di grassi saturi presenti in questi alimenti. I grassi saturi possono influire negativamente sulla sensibilità all’insulina, l’ormone che regola i livelli di zucchero nel sangue, portando così a una maggiore probabilità di sviluppare il diabete.

Un’altra ipotesi riguarda i prodotti chimici utilizzati nella lavorazione della carne, come i nitrati e i nitriti, che possono avere effetti negativi sul metabolismo del glucosio. Inoltre, la carne lavorata tende a contenere elevate quantità di sale e conservanti, che possono contribuire a un’infiammazione cronica nel corpo, un altro fattore di rischio per il diabete.