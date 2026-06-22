La pasta è uno degli alimenti più amati dagli italiani, ma chi convive con il diabete o cerca di tenere sotto controllo la glicemia spesso la guarda con un certo timore. Negli ultimi anni, però, un dettaglio apparentemente banale ha attirato l’attenzione di nutrizionisti e ricercatori: mangiare la pasta il giorno dopo, dopo averla fatta raffreddare, potrebbe avere effetti diversi rispetto alla pasta appena scolata.

Ma è davvero così? La pasta avanzata e consumata il giorno successivo può aiutare a ridurre i picchi glicemici? Oppure si tratta dell’ennesimo mito alimentare nato sui social? La risposta arriva da diversi studi scientifici che hanno approfondito il ruolo dell’amido resistente e il modo in cui il nostro organismo digerisce alcuni carboidrati.

Perché la pasta può influenzare la glicemia

Quando mangiamo pasta, il nostro organismo scompone gli amidi in glucosio, che viene assorbito nel sangue. Questo processo determina un aumento della glicemia, più o meno rapido a seconda del tipo di pasta, della cottura e degli alimenti che accompagnano il pasto.

Non tutti i carboidrati, però, si comportano allo stesso modo. Alcuni vengono digeriti rapidamente, mentre altri richiedono più tempo e provocano un aumento più graduale degli zuccheri nel sangue.

Negli ultimi anni gli studiosi hanno scoperto che il raffreddamento di alcuni alimenti ricchi di amido, come pasta, riso e patate, può modificarne parzialmente la struttura, influenzando il modo in cui vengono metabolizzati.

Il ruolo dell’amido resistente

Il fenomeno si chiama retrogradazione dell’amido. Quando la pasta cotta viene lasciata raffreddare per diverse ore, una parte dell’amido cambia struttura e si trasforma in quello che gli esperti definiscono “amido resistente”.

Questo tipo di amido non viene digerito completamente nell’intestino tenue come accade normalmente. Una parte raggiunge invece il colon, dove viene fermentata dai batteri intestinali, comportandosi in modo simile alle fibre alimentari.

Il risultato è che una quota inferiore dei carboidrati viene trasformata rapidamente in glucosio.

Proprio per questo motivo la pasta raffreddata può avere un impatto glicemico leggermente inferiore rispetto alla stessa pasta consumata appena cotta.

Cosa dice la ricerca scientifica

Uno studio pubblicato sull’European Journal of Clinical Nutrition ha confrontato gli effetti della pasta appena preparata con quelli della pasta raffreddata e successivamente riscaldata. I ricercatori hanno osservato che il raffreddamento modificava la struttura dell’amido, riducendo la risposta glicemica post-prandiale.

I risultati hanno mostrato che la pasta raffreddata e poi riscaldata tendeva a provocare un aumento degli zuccheri nel sangue più contenuto rispetto alla pasta appena cotta.

Un’altra ricerca pubblicata sulla rivista Nutrition & Diabetes ha evidenziato come gli alimenti ricchi di amido resistente possano contribuire a migliorare la sensibilità all’insulina e a favorire un migliore controllo metabolico, soprattutto nelle persone con insulino-resistenza o prediabete.

Anche una revisione scientifica pubblicata sul British Journal of Nutrition ha confermato che l’amido resistente può ridurre la risposta glicemica dopo i pasti e migliorare alcuni parametri metabolici legati al controllo degli zuccheri nel sangue.

Gli esperti sottolineano tuttavia che non si tratta di un effetto miracoloso. La pasta del giorno dopo non diventa improvvisamente un alimento privo di carboidrati, ma può comportarsi in modo leggermente diverso rispetto alla versione appena preparata.

La pasta fredda è migliore per chi ha il diabete?

La risposta più corretta è: dipende.

Per una persona con diabete di tipo 2, la gestione della glicemia dipende da molti fattori, tra cui quantità consumata, attività fisica, terapia farmacologica, peso corporeo e composizione complessiva del pasto.

La pasta raffreddata può contribuire a ridurre l’impatto glicemico, ma il beneficio diventa più evidente se inserita all’interno di un pasto equilibrato.

Ad esempio, accompagnare la pasta con verdure, legumi, pesce o fonti proteiche magre aiuta ulteriormente a rallentare l’assorbimento degli zuccheri.

Anche la cottura conta. La pasta al dente tende generalmente ad avere un indice glicemico inferiore rispetto a quella molto cotta.

Cosa succede se la pasta viene riscaldata?

Un a delle curiosità più interessanti riguarda proprio il riscaldamento.Molte persone pensano che l’effetto benefico si perda una volta riportata la pasta a temperatura elevata. In realtà, gli studi hanno osservato che una parte dell’amido resistente rimane stabile anche dopo il riscaldamento.

Questo significa che non è necessario mangiare la pasta fredda per ottenere il possibile vantaggio metabolico.

Una pasta preparata il giorno prima e poi riscaldata può comunque conservare parte delle modificazioni strutturali avvenute durante il raffreddamento.

Naturalmente il risultato può variare in base ai tempi di conservazione, alla temperatura e al tipo di preparazione.

Benefici anche per il microbiota intestinale

L’ amido resistente non interessa soltanto la glicemia.Poiché raggiunge il colon quasi intatto, diventa nutrimento per i batteri intestinali benefici. Durante la fermentazione vengono prodotti acidi grassi a catena corta, sostanze che la ricerca associa a effetti positivi sul metabolismo, sull’infiammazione e sulla salute intestinale.

Negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato il ruolo centrale del microbiota nel controllo del peso corporeo, nella regolazione della glicemia e nella salute cardiovascolare.

Per questo motivo gli alimenti che favoriscono la produzione di amido resistente stanno ricevendo crescente attenzione da parte della comunità scientifica.

Attenzione alle false aspettative

Nonostante i risultati siano promettenti, gli specialisti invitano a evitare conclusioni semplicistiche. Mangiare la pasta il giorno dopo non rappresenta una cura per il diabete e non sostituisce una dieta equilibrata.

L’effetto osservato negli studi riguarda una riduzione moderata della risposta glicemica e deve essere considerato come parte di un insieme di strategie che comprendono alimentazione sana, attività fisica regolare e controllo del peso corporeo.

Pensare di poter consumare quantità eccessive di pasta solo perché è stata raffreddata sarebbe un errore.

Le porzioni rimangono un elemento fondamentale nella gestione della glicemia.

La conclusione degli esperti

La scienza suggerisce che la pasta consumata il giorno dopo può comportarsi in modo leggermente diverso rispetto a quella appena cotta grazie alla formazione di amido resistente. Questo fenomeno può contribuire a ridurre i picchi glicemici e favorire un assorbimento più graduale dei carboidrati.

Gli studi disponibili indicano che il raffreddamento e il successivo riscaldamento della pasta modificano parte della struttura dell’amido, rendendolo meno rapidamente disponibile per l’organismo.

Non si tratta di una soluzione miracolosa, ma di un piccolo accorgimento che, inserito in uno stile di vita sano e in un’alimentazione equilibrata, potrebbe offrire un vantaggio interessante soprattutto per chi deve monitorare attentamente la glicemia.