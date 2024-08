Diabete, il ruolo della curcuma nel regolarizzare la glicemia

nessuna erba o spezia può essere definita come “curativa” e che non va assolutamente sostituita ai farmaci, possiamo però affermare che la scienza moderna sta evidenziando risultati a favore delle proprietà positive delle sostanze contenute nella Curcuma. In particolare per l’antiossidante chiamato Curcumina.Della Curcumina, ad oggi, si è scoperto che possiede elevati effetti antiossidanti. Chiarendo subito chee che non va assolutamente sostituita ai farmaci, possiamo però affermare che la scienza moderna sta. In particolare per l’antiossidante chiamato Curcumina.Della Curcumina, ad oggi, si è scoperto che possiede elevati effetti anti-infiammatori Molti studi indicano che l’infiammazione cronica di basso grado può essere un fattore chiave nello sviluppo di problemi di salute come le malattie cardiache, il diabete, il morbo di Alzheimer e il cancro.

Essendo l’ obesità e il diabete malattie con una forte componente infiammatoria gli studiosi hanno cercato di evidenziare effetti positivi e benefici anche in queste patologie.

Per quanto riguarda chi è diabetico, come spiega diabete.com: “un’azione messa in luce è quella di contrastare gli effetti tossici di alcuni grassi, per esempio l’acido palmitico, sulle cellule beta del pancreas. Il cronicizzarsi di questi effetti tossici nella vita di una persona potrebbe contribuire molto allo sviluppo e alla progressione del diabete di tipo 2 e ci sono segnali che la Curcumina possa contrastare certi effetti negativi. Una condizione comune sia al diabete di tipo 1 che al diabete di tipo 2 è che l’iperglicemia porta a stati infiammatori cronici con l’attivazione di processi cronico-degenerativi. Anche in questo caso la Curcumina e altri antiossidanti, come Esperidina e Rutina, svolgono un ruolo protettivo contro i processi infiammatori”.