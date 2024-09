Dici addio alla muffa con questi semplici trucchetti: non dovrai più ristrutturare

Se in casa avete della muffa potete provare alcuni trucchetti semplici prima di gettare la spugna e procedere con la ristrutturazione

La muffa in casa è un problema insopportabile, oltre a causare degrado a livello estetico perché va a rovinare le superfici delle pareti è anche pericolosa per la salute, quindi è bene liberarsene il prima possibile.

In genere se il motivo della muffa in casa è un isolamento fatto male delle fondamenta di tutto l’edificio è molto difficile che ne veniate a capo, potete risolvere per alcuni mesi ma poi la muffa è destinata a riformarsi.

Ad ogni modo ci sono dei trucchetti che potete mettere in pratica per provare a sbarazzarvi in maniera definitiva di questo ospite tanto sgradito.

Come dire addio alla muffa con i metodi più efficaci e dire addio ai lavori di ristrutturazione

Quelle macchie nere in alto all’angolo dei muri, oppure in basso, vicino alle finestre o alla zona cucina non le sopportate più, vero? Sappiate che la muffa non è altro che un fungo e in quanto tale ama e prospera negli ambienti molto umidi, per questo è spesso presente in bagno. Di conseguenza per cercare di combatterla dovete prima di tutto eliminare le fonti di umidità in casa.

La condensa sulle finestre, che si forma in inverno soprattutto, non è un buon segno, vuol dire che non c’è un buon isolamento, quindi potete prima di tutto isolare le finestre. Del rapporto tra muffa e cappotto termico abbiamo pure parlato.

Poi investire in un deumidificatore può essere la soluzione giusta. Lo azionate per ripristinare il livello di umidità ottimale e con l’acqua raccolta ci potete pure lavare il pavimento, in una perfetta ottica di riciclo delle risorse tanto apprezzata dall’economia circolare.

Se non volete investire in un elettrodomestico potete comprare dei sali assorbiumidità che possono aiutarvi a tenere la situazione sotto controllo. Oramai esistono contenitori anche molto gradevoli alla vista in cui poter mettere i sali o le tabs e potete esporli su una mensola in qualsiasi punto della casa che ha bisogno di un trattamento.

Infine potete usare alcune piante che, secondo quanto si legge sul web, sono utili ed efficaci per eliminare l’eccesso di umidità. Provate la pianta del serpente, il giglio della pace, la pianta ragno e la felce di Boston. Se non notate miglioramenti nonostante l’uso di queste specie vegetali ricorrete ai trucchi indicati in precedenza, comunque avrete abbellito la casa con una pianta portando un po’ di natura tra le quattro mura.