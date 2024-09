Dici immediatamente addio a queste 3 bevande: i rischi per la tua pelle sono incredibili

Non dovresti mai abusare di queste bevande, oltre a non fare bene alla salute sono anche pericolose per la pelle: mettile via subito!

Avere una pelle liscia, levigata, setosa e morbida è il sogno di tutti, è inutile negarlo. C’è chi ci nasce, chi invece con i prodotti giusti riesce ad ottenere i risultati sperati e chi invece, nonostante gli sforzi proprio, non riesce a migliorare la sua qualità. Inoltre, soprattutto in questo periodo post-vacanze, la pelle appare ancora molto secca e spenta.

Infatti, sole, cloro e salsedine, pur conferendo quel colorito che piace proprio a tutti, tendono a disidratare terribilmente la pelle, conferendogli un aspetto spento e anche particolarmente invecchiato. Tuttavia, non sempre questo fattore dipende esclusivamente da ciò che ci circonda, perché in alcuni casi può dipendere anche da quello che beviamo.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma ci sono delle bevande che andrebbero completamente evitate perché sono le principali responsabili di quell’effetto secco e screpolato che ha la pelle.

Queste bevande sono completamente da evitare se no si vuole avere la pelle secca

Se normalmente l’aspetto e la salute della pelle dipendono molto dagli agenti atmosferici, ci sono alcun fattori che possono contribuire a renderla secca, spenta e con un aspetto non di certo dei migliori. In alcuni casi, infatti, oltre ad un’alimentazione errata, anche bere determinate bevande può far ottenere un effetto per nulla piacevole.

Proprio per questo motivo ne andrebbe vietato il consumo o almeno ridotto al mimino. Soltanto in questo modo e con le dovute accortezze la pelle potrà ritornare ad essere liscia, nutrita, sana e forte.

Avere una pelle secca e invecchiata non è sicuramente il massimo dell’aspirazione. Alcuni prodotti in vendita in commercio possono aiutare a migliorare il suo aspetto, ma per renderli realmente efficaci sarà necessario capire da cosa scaturisce tutto questo. Ebbene secondo alcune dichiarazioni rilasciate sul sito SheFinds dal dermatologo Anil Rajani, oltre ai cibi, ci sono alcune bevande che rendono la pelle secca. Nello specifico: