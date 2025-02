Negli ultimi anni, le diete a base di soli succhi di frutta e verdura hanno guadagnato popolarità, grazie alle promesse di depurazione, perdita di peso e miglioramento della digestione. Tuttavia, un nuovo studio suggerisce che questi regimi potrebbero avere effetti negativi sulla salute, alterando il microbioma orale e aumentando la presenza di batteri infiammatori.

Cosa sono i Juice Cleanse e perché vengono seguiti?

I juice cleanse prevedono il consumo esclusivo di succhi naturali per un periodo che varia da tre a sette giorni. Questo approccio viene spesso promosso come un modo efficace per eliminare le tossine dal corpo e favorire il dimagrimento. Molti credono che bere solo succhi possa migliorare la flora intestinale, favorendo la proliferazione di batteri benefici associati alla perdita di peso.

Tuttavia, nonostante la diffusione di queste convinzioni, le prove scientifiche a sostegno di tali benefici sono scarse. Al contrario, gli esperti della Food and Drug Administration (FDA) avvertono che molte diete detox potrebbero contenere ingredienti potenzialmente dannosi e non fornire un apporto nutrizionale adeguato.

Lo studio

Un recente studio pubblicato su MDPI Nutrients ha analizzato gli effetti di un juice cleanse di tre giorni sul microbioma orale. I ricercatori hanno monitorato 14 partecipanti sani, suddividendoli in tre gruppi con differenti regimi alimentari:

Un gruppo ha seguito un juice fast con un apporto calorico di circa 800-900 kcal al giorno.

Un altro ha mantenuto una dieta regolare senza restrizioni caloriche, aggiungendo succhi naturali.

Il terzo ha consumato una dieta a base di cibi integrali e vegetali con un apporto calorico simile a quello del juice fast.

Dopo tre giorni di cleanse, i ricercatori hanno analizzato campioni di saliva, guancia e feci per valutare eventuali cambiamenti nella composizione batterica.

Effetti dei Juice Cleanse sul microbioma

I risultati hanno mostrato che il gruppo che aveva seguito il juice fast ha subito una modifica significativa della flora batterica orale. In particolare, si è registrato un aumento di Proteobacteria, batteri associati a processi infiammatori, e una riduzione di Firmicutes, microrganismi essenziali per la fermentazione delle fibre alimentari.

Al contrario, nei gruppi che avevano seguito una dieta più equilibrata, le alterazioni del microbioma sono state meno evidenti. Non sono stati rilevati cambiamenti significativi a livello intestinale, ma il temporaneo aumento di batteri infiammatori potrebbe suggerire rischi per la salute a lungo termine.

L’aumento di Proteobacteria è stato associato a varie patologie, tra cui malattie infiammatorie intestinali, problemi cardiovascolari e disturbi del cavo orale come la gengivite. Inoltre, una dieta esclusivamente liquida può risultare carente di proteine, fibre e grassi essenziali, elementi fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo.

I Juice Cleanse sono davvero benefici?

Secondo gli esperti, i juice cleanse non sono una soluzione miracolosa per la salute. Sebbene i succhi naturali possano essere inseriti in un’alimentazione equilibrata, il loro consumo esclusivo potrebbe portare a squilibri nutrizionali.

Megan Mehnert, dietista registrata nel Regno Unito, ha sottolineato che il nostro organismo è già dotato di meccanismi naturali di disintossicazione, grazie all’azione di fegato e reni. Un’alimentazione equilibrata, con pasti regolari e un apporto vario di nutrienti, è la chiave per mantenere il benessere senza ricorrere a diete estreme.