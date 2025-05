Le barrette proteiche al collagene potrebbero aiutare a dimagrire: lo rivela un nuovo studio spagnolo. La ricerca, condotta su adulti in sovrappeso, mostra che chi ha assunto quotidianamente barrette arricchite con collagene ha perso il doppio del peso rispetto a chi ha seguito solo una dieta sana.

In un contesto dove oltre il 70% della popolazione adulta negli Stati Uniti è in sovrappeso o obesa, la ricerca di soluzioni accessibili ed efficaci per il controllo del peso è sempre più urgente. Tra farmaci costosi e diete spesso difficili da seguire, i ricercatori hanno deciso di esplorare un approccio alternativo: l’assunzione regolare di collagene alimentare sotto forma di barretta. I risultati? Più che promettenti.

Collagene e perdita di peso: lo studio

Lo studio ha coinvolto 64 adulti con indice di massa corporea (BMI) compreso tra sovrappeso e obesità di grado 1. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi:

Il gruppo sperimentale ha assunto due barrette proteiche al giorno contenenti 10 grammi di collagene bovino ciascuna.

Il gruppo di controllo ha seguito la stessa dieta sana ma senza l’integrazione con collagene.

La dieta consigliata a entrambi i gruppi era ispirata al modello mediterraneo, quindi ricca di frutta, verdura, cereali integrali, legumi, pesce e grassi salutari come l’olio d’oliva.

Nonostante un apporto calorico lievemente superiore nel gruppo che assumeva le barrette (circa 180 kcal in più al giorno), i partecipanti hanno mostrato una perdita di peso doppia rispetto al gruppo di controllo.

Perdita di peso e salute metabolica: i risultati

Dopo 12 settimane, le persone che avevano consumato regolarmente le barrette al collagene avevano perso in media 3 kg, contro circa 1,5 kg del gruppo di controllo. Ma il dato più interessante è che questa perdita di peso non ha comportato una riduzione della massa magra.

Anzi, nel gruppo trattato con collagene si è osservato un miglioramento della composizione corporea: la massa grassa si è ridotta, mentre la massa priva di grasso è aumentata. In pratica, i partecipanti hanno perso grasso preservando i muscoli.

Benefici cardiovascolari: pressione e girovita in calo

Il collagene sembra avere effetti positivi anche su altri parametri della salute. I ricercatori hanno osservato:

Riduzione media della pressione sistolica di 8 mm Hg nel gruppo con collagene, rispetto a un lieve aumento nel gruppo di controllo.

Diminuzione del girovita e dell’indice di massa corporea (BMI).

Miglioramento del Fatty Liver Index, un indicatore utilizzato per valutare la presenza di steatosi epatica (fegato grasso).

Il potere saziante delle barrette proteiche con collagene

Uno degli aspetti più interessanti del trial è stato l’impatto sulle sensazioni di fame e sazietà. I partecipanti che hanno assunto le barrette hanno riferito di sentirsi più sazi e meno affamati per tutta la durata dello studio.

Questa sensazione di pienezza è stata riportata anche nei questionari somministrati a cadenza mensile, suggerendo che il collagene può contribuire a regolare l’appetito e ridurre il desiderio di mangiare tra i pasti.

Collagene: cos’è, da dove viene e perché è utile

Una proteina essenziale per il nostro corpo

Il collagene è la proteina più abbondante nell’organismo umano. Si trova nei tessuti connettivi, nella pelle, nelle ossa, nei tendini e nei legamenti. Con l’avanzare dell’età, la produzione naturale di collagene diminuisce, favorendo perdita di elasticità della pelle, dolori articolari e fragilità muscolare.

Benefici del collagene alimentare

Negli ultimi anni, il collagene ha guadagnato popolarità come integratore multiuso, con effetti potenzialmente positivi su:

Salute della pelle (migliore elasticità, meno rughe)

Funzione articolare

Massa muscolare

Salute intestinale

Appetito e metabolismo

Lo studio spagnolo aggiunge ora un nuovo possibile beneficio: il supporto al dimagrimento, se integrato in un contesto di dieta bilanciata.

È sicuro assumere collagene? Ecco cosa dicono gli esperti

Secondo il dottor Mir Ali, chirurgo bariatrico certificato negli Stati Uniti, non ci sono preoccupazioni significative legate all’assunzione di collagene per la maggior parte delle persone.

“Non sono a conoscenza di effetti collaterali gravi. In alcuni casi si può avvertire una leggera sensazione di gonfiore, soprattutto in soggetti con digestione lenta,” ha spiegato.

Anche il dottor Héctor Pérez, chirurgo specializzato nella perdita di peso, ha espresso un parere positivo, sottolineando che:

“La dose di 20 grammi al giorno usata nello studio è moderata e sicura. Tuttavia, chi soffre di insufficienza renale dovrebbe consultare un medico prima di assumere integratori ad alto contenuto proteico.”

Collagene sì, ma non da solo: serve uno stile di vita equilibrato

Gli esperti concordano su un punto fondamentale: il collagene non è una soluzione miracolosa. È uno strumento utile, ma deve essere inserito in un programma strutturato di dimagrimento che includa:

Controllo delle porzioni

Attività fisica regolare

Dieta varia ed equilibrata

Supporto medico, se necessario

Come ha detto il dottor Pérez: “Il collagene può potenziare i risultati, ma non può sostituire le buone abitudini.”

Barrette proteiche al collagene: quali scegliere?

Se sei curioso di provare questo approccio, ecco alcuni consigli per scegliere le barrette giuste:

Contenuto proteico : almeno 10g di collagene per porzione

Calorie : tra 80 e 120 kcal per barretta

Ingredienti : pochi, naturali e senza zuccheri aggiunti

Provenienza del collagene: bovino o marino, preferibilmente idrolizzato (più facile da assorbire)

Puoi trovare queste barrette online o in farmacia, ma ricorda sempre di leggere l’etichetta.