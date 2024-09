Dimagrire dopo l’estate? È possibile, ma fai attenzione a questi errori: rischi di rovinare tutto

Dopo l’estate c’è bisogno di dimagrire e tornare in forma: secondo gli esperti per farlo in modo corretto ci sono degli errori da evitare.

L’estate, seppur non ancora da calendario, è ufficialmente finita quasi per tutti. La maggior parte ha ripreso con la solita routine e con i ritmi serrati di ogni nuovo inizio. Quel che però resta, oltre ai ricordi e ad un velo di malinconia, sono quei chiletti in più dovuti agli sgarri concessi durante questi giorni di totale relax.

In questo caso, rimettersi in riga è quasi un obbligo, giusto per non restare a lungo fuori forma e per evitare che delle cattive abitudini possano poi diventare la quotidianità. Quindi, seppur a malincuore, via tutti quei cibi ‘spazzatura’, basta con bibite gasate, alcolici e quant’altro e al via con un regime alimentare controllato e una corretta attività fisica.

Dimagrire dopo l’estate è possibile: ecco gli errori da evitare

Rimettersi in riga non vuol dire per forza iniziare una dieta ferrea e passare ore ed ore in palestra, più semplicemente è prendere consapevolezza di abbandonare delle cattive abitudini e di riprendere a mangiare in modo sano e allenarsi in modo consapevole.

Infatti, anche eccedere con l’esercizio fisico e iniziar una dieta troppo rigida, non fanno affatto bene e in alcuni casi non aiutano nemmeno a perdere peso. Ecco perché secondo gli esperti del settore, è importante evitare alcuni errori che non aiutano a dimagrire anzi, sortiscono l’effetto contrario.

Il personal trainer Bruno Silva, di Smart Fit, ha condiviso con il portale SportLife 5 errori che non solo non aiuterebbero a perdere peso, ma che alla lunga possono anche compromettere la salute favorendo la comparsa di infortuni, stiramenti muscolari e strappi. Eccoli nel dettaglio: