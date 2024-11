Doccia in inverno, non commettere questo errore: qual è la temperatura giusta

Attenzione: se adori fare la doccia non superare mai questa temperatura dell’acqua. Corri dei rischi.

L’inverno è arrivato e, tutti dopo un’intensa giornata di lavoro adorano fare la doccia o un bagno caldo. In entrambi i casi è necessario non superare una certa temperatura dell’acqua, onde evitare dei rischi.

Immergersi nell’acqua o lasciare che questa cada sul corpo stimola la produzione dei cosiddetti ormoni del benessere, innescando effetti psicofisici benefici.

Migliora infatti la circolazione, riduce l’infiammazione, aumenta l’energia, migliora la pelle e i capelli, stimola il sistema immunitario, rimuove sudore e batteri ed elimina le cellule morte. La doccia calda, inoltre, aiuta ad aprire e a rimuovere l’accumulo di sporco e sebo.

Doccia in inverno, non commettere questo errore

La doccia calda favorisce il rilassamento muscolare, stimolando il rilascio delle endorfine, per questo è un ottimo antistress e un modo per ridurre gli stati ansiosi.

Insomma, sono tanti gli aspetti benefici di questa pratica, oltre a quello igienico. Ma attenzione, perché gli esperti consigliano di non commettere un errore specifico.

Consigliano, infatti, di mantenere la temperatura tra i 38° e i 40°, questa regolazione consente di scongiurare il rischio di scottature.

Chi ha la caldaia dovrebbe impostare la temperatura tra i 45° e i 55°, in questo modo l’acqua calda si miscelerà con quella fredda, raggiungendo i 40° necessari per la doccia senza sprechi energetici.

In questo modo, è possibile dunque ottenere un notevole risparmio energetico in bolletta. Trattasi di un ottimo modo per proteggere l’ambiente.

Per garantire una doccia sempre alla temperatura ideale è importante effettuare una manutenzione periodica delle impostazioni del sistema di riscaldamento e, assicurarsi che l’impianto sia in buone condizioni.

Dedicare un momento a se stessi, alla propria igiene a fine giornata, è un ottimo modo per rilassarsi e per godere degli aspetti benefici di questa pratica. Alcuni preferiscono fare il bagno, ma qual è la pratica più consigliata dagli esperti?

In realtà, non c’è differenza anche se come accennato, fare la doccia permette di risparmiare in bolletta ed ha un impatto meno gravoso sull’ambiente.

Per quanto concerne poi il momento migliore per fare una doccia o un bagno in vasca, anche in questo caso dipende dalle preferenze personali e dalle necessità individuali.

Scegliere tra le due pratiche dipende, dunque, soltanto dai gusti personali e dal tempo che si ha a disposizione, alcune persone preferiscono l’acqua che scorre sulla pelle, altre amano un’immersione profonda, entrambe le modalità sono rilassanti e benefiche.