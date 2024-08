Dolce & Gabbana lancia Fefè, il nuovo profumo di lusso per cani

Dolce & Gabbana ha recentemente presentato Fefè, un profumo analcolico per cani che promette di portare un tocco di lusso e stile nel mercato dei prodotti per animali.

L’idea di profumi per animali domestici non è nuova. Già nel 2007, il lussuoso grande magazzino londinese Harrods aveva lanciato un profumo per cani chiamato Sexy Beast. Nel febbraio 2022, Elisabetta II ha introdotto Happy Hounds, una colonia per cani arricchita dallo stemma della tenuta reale di Sandringham. Anche altri marchi hanno seguito questa tendenza: il rivenditore britannico Space NK vende uno spray per cani con note di testa croccanti chiamato Dedcool Pet Fragrance 01 “Taunt”, mentre Kiehl’s, di proprietà di L’Oréal, offre il Cuddly-Coat Cleansing Spritz.

Nonostante queste precedenti incursioni, l’ingresso di Dolce & Gabbana nel mercato delle fragranze per animali domestici rappresenta una svolta significativa. Fefè si distingue per la sua composizione raffinata e il design esclusivo. Con note calde di ylang ylang, muschio e legno di sandalo, il profumo è confezionato in una bottiglia di vetro decorata con una zampa placcata in oro 24 carati. Il costo? 99 sterline. Inoltre, ogni acquisto include un collare per cani Dolce & Gabbana con targhetta personalizzata.

La campagna

La campagna pubblicitaria di Fefè è stata progettata per esaltare le qualità uniche dei cani. Con parole come “amore incondizionato”, “leale” e “giocoso”, la maison italiana ha creato una narrazione emozionale che sottolinea quanto i cani siano più che semplici animali domestici. Il video promozionale mostra cani di diverse razze, tra cui bassotti, chihuahua e bichon frisé, curati con eleganza e ripresi in ambienti lussuosi. Il messaggio è chiaro: “Perché non sono solo un cane, sono Fefè.”

Le preoccupazioni della RSPCA

Nonostante l’entusiasmo generato dal lancio di Fefè, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ha espresso delle riserve. Alice Potter, funzionaria scientifica senior della RSPCA, ha sottolineato che i cani si affidano fortemente al loro senso dell’olfatto per comunicare e interagire con l’ambiente circostante. L’uso di fragranze potrebbe alterare questa capacità, rendendo difficile per i cani percepire odori importanti.

Potter ha avvertito che alcuni odori, seppur piacevoli per gli esseri umani, potrebbero risultare sgradevoli o addirittura fastidiosi per i cani. Ha quindi consigliato di evitare l’uso di prodotti con profumi intensi, per non compromettere il benessere degli animali.

Nonostante queste preoccupazioni, il lancio di Fefè ha ricevuto una buona accoglienza. Stefano Gabbana, co-fondatore del marchio, ha dichiarato al Corriere della Sera che il prodotto è già disponibile online in Europa e negli Stati Uniti, con piani di espansione ulteriori. Il mercato ha reagito molto positivamente, con una risposta entusiasta all’annuncio del nuovo prodotto.

Secondo un rapporto di Bloomberg Intelligence del 2023, l’industria globale degli animali domestici, che include servizi veterinari, alimenti e prodotti farmaceutici, è destinata a crescere fino a 500 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto ai 320 miliardi di dollari attuali. Questo trend riflette un cambiamento nelle dinamiche delle famiglie moderne, dove gli animali domestici sono sempre più considerati membri della famiglia.