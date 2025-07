Con l’estate nel vivo, la domanda più frequente tra chi pianifica le ferie è sempre la stessa: dove andare al mare senza spendere una fortuna? A rispondere ci pensa uno studio internazionale condotto da Omio, che ha analizzato alcune tra le spiagge più famose d’Europa per individuare quelle che offrono il miglior equilibrio tra bellezza naturale, servizi e costi sostenibili. E l’Italia, ancora una volta, è protagonista.

Secondo l’edizione 2025 della classifica stilata dalla piattaforma di prenotazioni, la spiaggia di Sansone all’Isola d’Elba è risultata la migliore del Paese per rapporto qualità-prezzo, piazzandosi al sesto posto nella classifica europea complessiva. Ma non è l’unica destinazione italiana a brillare.

Sansone, perla toscana tra le più convenienti d’Europa

Situata a Portoferraio, la spiaggia di Sansone si distingue per il suo paesaggio mozzafiato fatto di ciottoli bianchi, acque turchesi e scogliere a picco. Ma a sorprendere è anche il lato economico: secondo i dati raccolti da Omio, qui è possibile noleggiare un lettino per circa 20 euro al giorno, gustare un gelato a 2,80 euro, una birra a 7 euro e un caffè freddo a 3 euro. Il pernottamento in hotel, nella media, costa 150 euro a notte.

Ma ciò che rende Sansone una meta particolarmente apprezzata è il mix tra condizioni climatiche ideali, recensioni eccellenti (4,7 su Google) e un’esperienza complessiva giudicata positiva anche secondo i parametri valutati dall’intelligenza artificiale.

Nel confronto con i dati del 2024, l’Italia ha visto crescere significativamente alcune località. La più evidente è Rimini, che ha guadagnato ben 19 posizioni, classificandosi dodicesima in Europa. Il merito è soprattutto dei prezzi contenuti dell’ospitalità: una notte in hotel costa mediamente 91 euro, rendendo la Riviera Romagnola una delle mete più accessibili per famiglie e giovani.

Rimini, con le sue spiagge attrezzate, l’infinità di eventi estivi e i servizi sempre aggiornati, continua a essere un punto di riferimento per il turismo balneare nazionale.

Tropea e San Vito lo Capo: paradisi a prezzi contenuti

Al sud brillano due località iconiche: Tropea, in Calabria, e San Vito lo Capo, in Sicilia. Entrambe vantano spiagge da cartolina, sabbia fine, acqua cristallina e un ottimo equilibrio tra costi e qualità.

Tropea è tredicesima in Europa e vanta uno dei punteggi AI più alti (87/100). San Vito lo Capo, invece, ottiene addirittura 98/100 nel punteggio dell’intelligenza artificiale, grazie a fattori come la pulizia, l’accessibilità e la bellezza del paesaggio.

Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella classifica 2025

Una delle novità più interessanti dell’edizione 2025 della classifica di Omio è l’inserimento del parametro Artificial Intelligence Score (AI Score). Questo indice valuta diversi aspetti “qualitativi” attraverso un sistema basato sull’elaborazione dati automatizzata. Tra gli elementi presi in considerazione ci sono:

Qualità della sabbia

Servizi disponibili

Facilità di accesso

Condizioni del mare

Sorprendentemente, pur non essendo la prima in classifica per qualità/prezzo, la Cala Brandinchi in Sardegna ottiene il punteggio AI più alto: 99 su 100. Questo dato conferma la straordinaria bellezza dell’isola, anche se i costi, soprattutto nei periodi di alta stagione, tendono a essere più elevati.

Quanto costa una vacanza al mare in Italia nel 2025?

Secondo l’indagine, i prezzi delle vacanze balneari variano notevolmente da regione a regione e in base al periodo. Le tariffe più basse si registrano in località come Ravenna, Rimini e Margherita di Savoia, dove è ancora possibile trovare sistemazioni vicine alla spiaggia sotto i 100 euro a notte, anche in estate.

A salire sono invece le destinazioni più glamour, come la Costiera Amalfitana, Capri e alcune zone della Sardegna, dove ad agosto il prezzo medio per una camera doppia può superare facilmente i 200 euro a notte.

Monterosso e l’Elba: destinazioni perfette per chi cerca fresco

Non tutti amano il caldo torrido tipico delle giornate estive. Per chi preferisce temperature più miti, ci sono due mete da tenere in considerazione: Monterosso al Mare, in Liguria, e di nuovo l’Isola d’Elba. In entrambe le località, la media estiva si aggira intorno ai 21°C, un clima perfetto per chi desidera fare il bagno ma senza l’afa eccessiva.

Le 10 migliori spiagge italiane per qualità/prezzo nel 2025

Anche se i numeri non mentono, ogni spiaggia ha le sue peculiarità. Ecco, in sintesi, le località italiane che secondo lo studio Omio rappresentano il miglior compromesso tra spesa e piacere: