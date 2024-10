Dove andare in vacanza ad ottobre: tutte le mete low cost

Ottobre è il mese migliore per andare in vacanza e poter approfittare di voli low cost per raggiungere mete europee spendendo poco.

Scopriamo di seguito quali sono le più belle città europee economiche da visitare in autunno per fare una vacanza con i fiocchi.

Queste mete low cost sono ideali per chi vuole fuggire dalla routine durante un fine settimana per andare alla scoperta di luoghi affascinanti ricchi di storia, cultura e anche di divertimenti.

Dove andare in vacanza ad ottobre spendendo poco

Se pensate a un viaggio di pochi giorni, magari di un solo weekend, queste sono le mete perfette per voi. Sono tutte in Europa e si possono raggiungere con voli low cost di poche ore, sarete in breve catapultati in un’altra dimensione e potrete rilassarvi o vivere la movida.

Lisbona

Il Portogallo è una delle mete economiche più amate dai turisti tutto l’anno e anche ad ottobre un viaggio a Lisbona, per esempio, vi costerà molto poco. È una delle capitali meno costose d’Europa e solo passeggiare per le strade del quartiere Alfama vale il viaggio. Inoltre le attrazioni gratuite sono tantissime, noi vi suggeriamo di visitare la cattedrale Sé de Lisboa, la Torre di Belém, patrimonio Unesco e il Mosteiro dos Jerónimos, uno dei monumenti più importanti della città.

Budapest

Budapest è molto affascinante in autunno, potrete ammirare i colori sul Danubio, fare un giro nei parchi cittadini, visitare il famoso Ponte delle Catene ed entrare nei musei della città a prezzi bassi. Da non perdere nella città ungherese il Castello di Buda, patrimonio Unesco, il Museo Storico di Budapest e la Galleria Nazionale Ungherese.

Strasburgo

Anche se Parigi resta la meta più gettonata dai turisti che vogliono andare in Francia c’è da dire che anche Strasburgo ha molto da offrire ed è decisamente più economica. Passeggiare tra le strade del quartiere Petite France è un must, così come girare per il centro storico, la Grande Île, circondata dal fiume Ill, patrimonio mondiale dell’Unesco. Da non perdere anche una visita ai musei.

Dubrovnik

Bellissima città con palazzi barocchi e strade in marmo, Dubrovnik in Croazia affascina con la sua elegante bellezza. Da non perdere una visita alla cattedrale dell’Assunzione della Vergine e un giro in funivia per salire sul monte Srđ.

Tirana

Nella capitale dell’Albania sono tante le attrazioni che potete ammirare già solo entrando in piazza Scanderbeg dove ha sede la Torre dell’Orologio, la moschea di Et’hem Bey e palazzi in stile neobarocco e razionalista.

Infine date un’occhiata anche alle 10 destinazioni low cost di ottobre per trovare altre ispirazioni per il vostro prossimo viaggio economico.