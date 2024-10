Le 10 destinazioni low cost di ottobre: fai le valigie subito

Scopriamo insieme quali sono le 10 destinazioni low cost di ottobre, se volete fare un viaggetto spendendo poco è il momento di fare subito le valigie!

Il mese di ottobre è ideale per approfittare della bassa stagione e prenotare subito qualche volo a prezzi bassi. Se volete delle idee per scegliere dove andare per staccare un po’ la spina vi accontentiamo, ecco le mete migliori.

D’altronde andare in vacanza quando gli altri restano a lavorare è una strategia ideale per approfittare non solo dei costi inferiori dei biglietti ma anche per visitare i luoghi più belli senza troppa folla e confusione.

Dove andare in vacanza a ottobre, le dieci destinazioni low cost in giro per il mondo

Per andare in vacanza all’estero senza spendere un occhio della testa potete consultare un’agenzia di viaggi e vedere quali pacchetti propongono ma se volete delle idee per cominciare a sognare il vostro prossimo viaggio vi indichiamo le 10 destinazioni low cost di ottobre.

Anche se gli italiani preferiscono l’Italia per andare in vacanza, c’è sempre un numero nutrito di turisti che vogliono evadere dalla routine e andare in Paesi stranieri. A stilare questa lista ci ha pensato Civitatis che organizza visite guidate ed escursioni in giro per il mondo.

Se si vuole restare in Europa le mete consigliate sono:

Bucarest in Romania. Con meno di 40 euro al giorno è una delle mete low cost ancora poco frequentate, qui potete partire per un’escursione in Transilvania alla scoperta del Castello del conte Dracula.

in Romania. Con meno di 40 euro al giorno è una delle mete low cost ancora poco frequentate, qui potete partire per un’escursione in Transilvania alla scoperta del Castello del conte Dracula. Praga in Repubblica Ceca. La città economica offre scorci suggestivi caratterizzati dall’architettura medievale. Da non perdere una passeggiata in centro storico, una visita ai musei, al castello e al famoso orologio.

in Repubblica Ceca. La città economica offre scorci suggestivi caratterizzati dall’architettura medievale. Da non perdere una passeggiata in centro storico, una visita ai musei, al castello e al famoso orologio. Sofia in Bulgaria. Il budget per visitare la capitale ricca di monumenti storici si aggira a meno di trenta euro al giorno. Da non perdere il Monastero di Rila e la grotta di Ivan Rilski, già patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

in Bulgaria. Il budget per visitare la capitale ricca di monumenti storici si aggira a meno di trenta euro al giorno. Da non perdere il Monastero di Rila e la grotta di Ivan Rilski, già patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Lisbona in Portogallo. Bellissimi palazzi colorati e tanti monumenti storici da visitare, e nel quartiere di Belém potete gustare i dolcetti iconici portoghesi, i famosi pastéis de nata.

in Portogallo. Bellissimi palazzi colorati e tanti monumenti storici da visitare, e nel quartiere di Belém potete gustare i dolcetti iconici portoghesi, i famosi pastéis de nata. Canarie in Spagna. Una meta gettonatissima in estate che ha da offrire molto ai turisti anche nel mese di ottobre perché non ci sono solo spiagge bellissime ma anche una natura rigogliosa, parchi e paesaggi incredibili.

Altre mete nel resto del mondo sono Antigua Guatemala in Guatemala, Marrakech, in Marocco, Dehli in India, Hanoi in Vietnam e Siem Reap in Cambogia. Approfittate dei giorni della settimana in cui i biglietti costano di meno per spendere davvero pochissimo per il vostro viaggio.