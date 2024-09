Dove si trova la Thailanda italiana: un angolo di paradiso a pochi passi da te

C’è un luogo dal fascino mozzafiato che si è guadagnato l’appellativo di Thailandia italiana perché sembra proprio di essere nel Paese asiatico.

Se vi piacciono le lunghe passeggiate nella natura, se vi piace rilassarvi a contatto con gli alberi ammirando paesaggi meravigliosi allora non vi potete perdere questa meta che è davvero eccezionale.

In tanti la chiamano Thailandia italiana perché si tratta di uno scorcio di panorama dove la natura è la vera regina. Infatti è lei a domina la scena con i suoi colori e la bellezza degli alberi e dell’acqua cristallina… Vi è salita la curiosità di sapere dove si trova questo posto? Ve lo sveliamo.

Dove si trova la Thailanda italiana

Chi si guarda intorno non può che affermare di trovarsi in un piccolo angolo di paradiso, l’atmosfera è delle più rilassanti e spettacolari, la natura incontaminata padroneggia. Ma non c’è bisogno di pagare per prenotare un biglietto e fare un viaggio con destinazione Filippine. Perché è un posto che potete raggiungere facilmente, essendo in Italia.

Se siete stati nel sud est asiatico, o se ne avete ammirato i paesaggi guardando un documentario in tv o in streaming, avrete senza dubbio notato che c’è una grande similitudine nel panorama. Le rocce che scendono in verticale a picco sull’acqua color smeraldo sono davvero mozzafiato e il verde degli alberi corona la visione di bellezza.

Questo angolo di natura incredibile vi incanterà, una volta raggiunto, vi darà la sensazione di essere davvero in un angolo della Thailandia. Eppure si trova nel nord Italia, a poca distanza da Milano, come la strada più bella del mondo.

Proprio così, questo piccolo angolo di paradiso che sembra uscito da una cartolina si trova in Lombardia, per la precisione in provincia di Bergamo, tra Riva di Solto e Castro.

Alla Baia del Bögn sul Lago d’Iseo, conosciuta anche con il nome di Orrido del Bögn e Anfiteatro del Bögn, ci si arriva costeggiando la strada litoranea del Sebino. Potete partire dalla Piazza del Porto di Riva di Solto per poi seguire il profilo del lungo lago in direzione della chiesa. Giunti qui potete continuare poi sulla strada pedonale, la passeggiata degli ulivi, dove noterete per terra la pavimentazione in Ceppo di Grè.

La strada pedonale per arrivare in questo posto spettacolare è ad accesso del tutto gratuito, quindi basta recarsi sul luogo per fare una gita che resterà davvero indimenticabile. In alternativa potete anche decidere di ammirare il paesaggio direttamente dal Lago d’Iseo, facendo un’escursione in barca.