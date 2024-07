È morto Roberto Linguanotto, l’inventore del moderno Tiramisù

E’ morto Roberto Linguanotto, colui che ha lasciato un’impronta indelebile nella gastronomia internazionale con l’invenzione del moderno Tiramisù. Considerato il pioniere nella codifica di questa prelibatezza, Linguanotto ha dato forma a un dolce che oggi è apprezzato in tutto il mondo.

La genesi del Tiramisù

Linguanotto, agli inizi degli anni Sessanta, riscoprì e rilanciò il Tiramisù mentre lavorava in un ristorante di Treviso. Il dolce, nato come una variante dello zabaione, era stato originariamente creato per gli ospiti di una casa di appuntamenti nelle vicinanze, da cui il nome “Tiramesù” (che significa “tirami su” in dialetto veneto). Linguanotto, influenzato dalla sua esperienza in Germania, desiderava ricreare dolci simili a quelli visti all’estero. Lo chef amalgamò tuorli d’uovo sbattuti con zucchero e mascarpone, dando vita a quello che oggi è il Tiramisù.

Controversie e leggende

Nonostante la riconosciuta paternità di Linguanotto, esistono altre teorie sul vero creatore del Tiramisù. Alcuni sostengono che una versione simile fosse servita già negli anni ’40 al ristorante “Il Vetturino” di Pieris, in Friuli Venezia Giulia. Questo dolce, noto come “Coppa Vetturino”, con ingredienti simili come pan di Spagna e mousse al cioccolato, è stato successivamente ribattezzato “Tirime su” prima di essere semplicemente chiamato “Tiramisù”.

Tributi e riconoscimenti

La scomparsa di Roberto Linguanotto ha suscitato un’ondata di tributi da tutto il mondo gastronomico. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha espresso il suo cordoglio, sottolineando l’impatto duraturo del Tiramisù come eccellenza culinaria globale. Francesco Redi, organizzatore della Tiramisù World Cup, ha ricordato Linguanotto con affetto, riconoscendo il suo contributo fondamentale al successo e alla diffusione di questa amata delizia. La scomparsa di Linguanotto è una grande perdita per il mondo della pasticceria, e il suo lascito continuerà a essere celebrato ovunque.