È questa la città più felice del mondo: forse ci abiti e non lo sai

Che cosa fareste dopo aver saputo di vivere nella città italiana più felice al mondo? Cambierebbe qualcosa nella percezione del vostro vissuto? Probabilmente no.

Vivere nella città più felice del mondo senza avere una certa predisposizione ad accogliere il bello e il buono che vi circonda con tutta probabilità non andrà a influenzare più di tanto la vostra vita.

Possiamo quasi scommetterci, se al lavoro le cose vanno male, se vi siete appena lasciati con la persona che pensavate essere quella giusta, con la quale fare una famiglia e invecchiare, oppure se avete perso una persona a voi cara o il vostro amico a quattro zampe, ecco, in questi casi, anche se vivete nella città più felice del mondo per voi le cose cambiano poco.

Ad ogni modo se siete curiosi di sapere dove si trova questo luogo, vi accontentiamo, ve lo sveliamo qui di seguito.

Dove si trova la città più felice del mondo in Italia

Per capire quale centro urbano detiene tutte le caratteristiche per essere definita la città più felice al mondo sono stati presi in considerazione diversi dati e parametri che hanno contribuito a delineare il livello di felicità dei suoi abitanti.

A fare questi calcoli è stato un ente inglese, cioè l’Institute for Quality of Life and Happy City Hub, che si trova in quel di Londra. Per determinare i luoghi più felici del mondo i ricercatori hanno preso in considerazione diversi fattori come la sicurezza urbana e gli eventuali pericoli.

Nonché la correttezza delle istituzioni, la qualità dei servizi pubblici dal sistema sanitario a quello scolastico, l’economia e l’offerta culturale. Ma anche la capacità di resilienza dei cittadini alle prese con momenti particolarmente complicati.

Da questo collage di informazioni è venuto fuori il risultato: la città italiana più felice del mondo è Bologna, con i suoi portici patrimonio Unesco, capoluogo dell’operosa e ricca Emilia Romagna, una regione votata al commercio e al passo con le tecnologie moderne ma che ha mantenuto un’anima verace e umana.

Pur essendo la prima città più felice d’Italia, secondo l’ente inglese, a livello globale Bologna si piazza solo al primo posto della classifica della terza fascia, prendendosi quindi la medaglia di Bronzo.

Prima di lei troviamo infatti, secondo i risultati dei loro studi, altre città che sono nella classifica della fascia argento e in quella della fascia oro. In particolare a svettare sul podio dorato troviamo la città di Aarhus in Danimarca, segue Zurigo in Svizzera, Amsterdam in Olanda, Bergen in Norvegia e Brisbane in Australia.