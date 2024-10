È questo il borgo scavato nella roccia e tra i più belli della Toscana: un capolavoro da scoprire

Questa piccola gemma si trova, regione della Toscana famosa per i suoi paesaggi selvaggi e incontaminati, ma anche per i suoi borghi arroccati e le antiche tradizioni.incastonato in una spettacolare posizioneè spesso paragonato a Matera, con cui condivide l’essenza di un luogo scavato nella pietra e profondamente legato alla sua storia millenaria. Ma il piccolo borgo ha una personalità tutta sua, fatta di viuzze intricate, architettura medievale e panorami mozzafiato, che lo rendono una delle gemme nascoste più preziose della regione.

Sorano, una gemma della Toscana

Stiamo parlando di Sorano. Passeggiare per Sorano è come fare un viaggio nel passato. Le case e gli edifici sembrano essere scolpiti direttamente nella roccia, come se la natura e l’uomo avessero collaborato per creare un luogo unico nel suo genere. Il tufo, una pietra vulcanica morbida e facilmente lavorabile, è il materiale che ha permesso la creazione di questo borgo, che si è sviluppato in perfetta armonia con il suo ambiente naturale. Oggi, visitare Sorano significa immergersi in un’atmosfera che sa di storia antica, con scorci che regalano emozioni inaspettate e angoli nascosti tutti da scoprire.

La storia di Sorano e le Vie Cave

Sorano ha origini antichissime, risalenti all’epoca etrusca, come dimostrano le numerose testimonianze archeologiche presenti nella zona. Uno degli elementi più suggestivi sono le “Vie Cave”, antiche vie di comunicazione scavate nel tufo dagli Etruschi, che collegavano i vari insediamenti della zona. Questi stretti e profondi percorsi, circondati da alte pareti di roccia, sono ancora oggi percorribili e rappresentano uno degli aspetti più affascinanti del territorio. Camminare per le Vie Cave di Sorano è un’esperienza unica, che permette di sentire il legame con un passato remoto e misterioso.

Sorano non è solo un borgo di pietra. Il paese vanta una ricca eredità storica e culturale, dovuta ai numerosi popoli che l’hanno abitato e influenzato nel corso dei secoli. Dopo gli Etruschi, Sorano fu dominato dai Romani e, successivamente, nel Medioevo, passò sotto il controllo della potente famiglia Aldobrandeschi. Nel Rinascimento, il borgo entrò a far parte dei possedimenti della famiglia Orsini, che ha lasciato un’impronta indelebile sulla sua architettura. La Fortezza Orsini, una delle principali attrazioni di Sorano, è un’imponente struttura militare costruita per proteggere il borgo dalle incursioni nemiche. Oggi, la fortezza è aperta ai visitatori e offre una vista panoramica spettacolare sulla vallata sottostante.