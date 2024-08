È tra le spiagge più belle della Calabria, ci sei già stato?

La Calabria è una regione che incanta con le sue bellezze naturali, soprattutto durante l’estate, quando le sue coste e le acque cristalline attirano turisti da ogni parte del mondo. Tra le numerose spiagge che punteggiano questa regione, una in particolare spicca per la sua bellezza mozzafiato. Situata a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, questa spiaggia è considerata una delle più belle della Calabria e promette una giornata indimenticabile tra le onde del Mar Tirreno.

La Riviera dei Cedri, un tesoro da scoprire

Stiamo parlando della Spiaggia dell’Arcomagno, che si trova lungo la splendida Riviera dei Cedri, una zona che deve il suo nome alla coltivazione del cedro, agrume simbolo della Calabria. Questa riviera si estende per circa 80 km lungo la costa dell’alto Tirreno cosentino e offre una varietà di paesaggi che spaziano da lunghe spiagge sabbiose a imponenti scogliere, tutto incorniciato da boschi lussureggianti, antichi borghi e fiumi pittoreschi.

San Nicola Arcella

San Nicola Arcella è un piccolo borgo marinaro situato su una scogliera a circa 100 metri sopra il livello del mare. Questa posizione privilegiata offre vedute spettacolari e rende il borgo un porto naturale protetto da una baia rocciosa. Il borgo è riconoscibile da lontano grazie alla sua Torre Crawford, un’antica torre saracena che prende il nome dallo scrittore americano Francis Marion Crawford, che trovò ispirazione in questo luogo incantevole.

Spiaggia dell’Arcomagno, un anfiteatro naturale

La Spiaggia dell’Arcomagno è un piccolo angolo di paradiso che si trova all’interno di una baia naturale protetta da alte scogliere. Questa spiaggia, di soli 30 metri di lunghezza, ha la forma di una mezzaluna e si trova nel Golfo di Policastro. La sua conformazione la rende simile a un anfiteatro naturale in miniatura, con il mare che funge da palcoscenico e le rocce circostanti che formano le gradinate.

Le acque della Spiaggia dell’Arcomagno sono calme e limpide, con fondali bassi che la rendono ideale per nuotare e rilassarsi. La leggenda narra che le sirene usavano questo luogo per ammaliare i primi navigatori ellenici, e la spiaggia è conosciuta anche come la Spiaggia di Enea, in onore dell’eroe troiano che, secondo il mito, avrebbe toccato queste sponde durante il suo viaggio.i

La grotta del Saraceno

Accanto alla Spiaggia dell’Arcomagno si trova un’altra meraviglia naturale: la Grotta del Saraceno. Questa grotta è una cavità naturale caratterizzata da acque dolci che creano un suggestivo contrasto con il mare salato. È un luogo perfetto per esplorare e scoprire la bellezza nascosta del litorale calabrese.