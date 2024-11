Ecco cosa succede se mangi la rucola: quel che sicuramente non sai

Che cosa succede all’organismo se si mangia la rucola? Ecco quali sono le conseguenze a cui non tutti pensano e che in tanti non conoscono.

La rucola è un tipo di ortaggio che ha una suo sapore molto caratteristico, che tende un po’ al piccante e per questo motivo non piace a tutti. Alcuni poi, seppur la usino come decorazione dei piatti o per guarnire una classica pizza, non si azzardano a farla diventare la protagonista di un piatto perché temono che l’effetto al palato non sia soddisfacente.

C’è poi una fetta di persone che pensano che la rucola sia tossica e che faccia male alla salute, allora per chiarire le idee e capire cosa succede al corpo quando si mangia la rucola andiamo ad approfondire questo argomento.

Cosa accade al corpo se si mangia la rucola

La rucola è una verdura ricca di nutrienti che non dovrebbe mai mancare nell’alimentazione quotidiana perché è un vero e proprio toccasana. Le controindicazioni sono riferibili solo alle persone che hanno un’allergia al vegetale oppure se si sta seguendo una terapia con sostanze anticoagulanti. In questo caso è bene evitare di consumare quantità eccessive di rucola. Il motivo sta nel fatto che è ricca di vitamina K e può ostacolare l’effetto di questa tipologia di farmaci.

Oltre alla vitamina K la rucola fornisce anche una buona quantità di vitamina A e C. È una buona fonte di minerali come calcio, potassio e ferro che son dei nutrienti essenziali per il buon funzionamento dell’organismo.

In particolare il potassio contenuto nella rucola può aiutare a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna, contribuendo così alla salute cardiovascolare. La possiamo inserire quindi nella lista degli alimenti che regolano e abbassano la pressione alta.

La quantità di antiossidanti assunti con la rucola aiutano a combattere i radicali liberi nel corpo, aiutando non solo a contrastare l’invecchiamento delle cellule ma anche a ridurre il rischio di malattie croniche. In più questo ortaggio è un toccasana contro le infiammazioni.

Alcuni studi suggeriscono che la rucola può avere effetti anti-infiammatori grazie ad alcuni composti come i glucosinolati e i flavonoidi che vanno a d abbassare la quantità di citochine infiammatorie presenti nel corpo e dunque sono un valido aiuto nel ridurre il rischio di malattie infiammatorie croniche.

Inoltre la rucola apporta benefici alla salute delle ossa poiché aiuta nella mineralizzazione ossea e nella prevenzione dell’osteoporosi. Inoltre è ricca di fibre e dunque aiuta il buon funzionamento intestinale. Infine da non dimenticare il basso contenuto calorico. Essendo molto povera di calorie (circa 25 kcal ogni 100 g) è perfetta da inserire in una dieta per dimagrire velocemente perché si può abbondare nelle quantità favorendo il senso di sazietà.