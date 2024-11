Ecco perché dovresti mettere del bicarbonato in frigo

Mettere il bicarbonato in frigorifero può diventare la soluzione a diversi problemi, forse non ci avete mai pensato.

Gli appassionati di rimedi fai da te sanno già quanto il bicarbonato possa essere utile nella vita di tutti i giorni sia per quanto riguarda l’igiene personale, il benessere, sia per la pulizia della casa. Infatti lo si può usare per fare dei pediluvi, per impacchi alle mani, per alleviare le scottature solari e per pulire i denti sbiancandoli.

Non solo, spesso è usato come esfoliante del corpo e come deodorante naturale. Proprio questa sua proprietà di eliminare gli odori lo rende un alleato molto prezioso nella pulizia dei tessuti che non possono andare in lavatrice, ad esempio lo si usa sui divani o anche per pulire i materassi. Ma perché bisognerebbe metterlo nel frigorifero? Lo scopriamo di seguito, continuate a leggere.

Perché bisognerebbe mettere il bicarbonato in frigorifero

La stragrande maggioranza delle persone possiede un frigorifero in cucina. Si tratta di un elettrodomestico essenziale per mantenere i cibi al freddo e farli durare di più. La sua importanza si percepisce soprattutto in estate, quando con le temperature simili a quelle di un forno acceso gli alimenti avrebbero vita brevissima e sarebbero destinati ad andare a male nel giro di poco.

Nel frigorifero, quindi, trova spazio qualsiasi tipo di cibo cotto o crudo, dalle verdure alla frutta, dalla carne al pesce passando per i dolci. Ovviamente tutto questo insieme di alimenti posti all’interno di una scatola, può provocare un ristagno di odori che, con il tempo, possono diventare cattivi.

I cattivi odori dal frigorifero sono davvero difficili da sopportare ma il segreto per non sentire più alcuna puzza è pulire le pareti interne con una certa costanza.

Ed ecco che il bicarbonato può rivelarsi fondamentale per raggiungere questo scopo. Infatti ha la capacità di assorbire odori e umidità diminuendo il rischio di formazione di cattivo odore. Tra l’altro è un rimedio molto economico e quindi ecco come usarlo al meglio.

Ponete del bicarbonato in una ciotola e sistematela dentro al frigo, assorbirà gli odori, cioè i composti volatili che si sprigionano dai cibi grazie a un processo chimico di neutralizzazione. Inoltre, dato che trattiene anche l’umidità, il bicarbonato in frigo aiuta a mantenere gli alimenti freschi più a lungo evitando la formazione di muffe.

Ora che avete scoperto perché usare il bicarbonato di sodio per deodorare l’interno del frigo in modo naturale date un’occhiata anche al metodo giapponese per avere sempre un frigo perfetto, non sono pulito ma anche ordinato con alimenti sempre freschi da portare in tavola.