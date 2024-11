“Elonia Trump”, sui social i meme virali di Elon Musk che diventa la First Lady

Sui social stanno diventando virali i meme che vedono Elon Musk trasformato in una donna e fatto passare come la nuova First Lady di Donald Trump. Utilizzando l’intelligenza artificiale, alcuni utenti stanno diffondendo online queste particolari foto, scherzando sulla partnership tra il neoeletto Presidente degli Stati Uniti e il suo fidato collaboratore Elon Musk.

“Elonia Trump”, Musk e Trump più uniti che mai

Dopo la vittoria alle elezioni Usa di Trump e la nomina di Musk a capo di un nuovo dipartimento chiamato Doge, il web ha iniziato a ironizzare sulla collaborazione tra i due. Il mezzo utilizzato, come da prassi, è quello dei meme sui social. In queste ore ne stanno uscendo diversi. Molti di questi prendono di mira lo stesso Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX.

Le foto del miliardario sono state modificate con l’intelligenza artificiale, che ha trasformato Musk in una donna e che gli utenti hanno fatto passare per la nuova First Lady di Donald Trump. Molte di queste immagini esilaranti, infatti, raffigurano “Elonia Trump” in compagnia del neoeletto Presidente. Questa “iniziativa” ironica ha origine dalle foto di Trump che festeggia con la sua famiglia, nelle quali appare spesso anche Musk.

Questi meme sono stati ampiamente condivisi da un’utenza social di sinistra. Un modo creativo per prendere in giro il miliardario. Qualcuno sotto i post dei meme ha scritto: “Spero davvero che questa First Lady non abbia un mucchio di foto osé che stanno per essere pubblicate”. Qualcun’altro scrive: “Ogni volta che la vedo penso a quanto sia meravigliosa. Ora capisco perché Trump è preso da lei”.

Le false voci su Stephen King

Cosa c’entra il re del brivido Stephen King con questa storia? I meme, infatti, sono cominciati a diventare virali dopo che è stata diffusa la falsa voce secondo cui lo scrittore avrebbe soprannominato Musk “la First Lady di Trump”. Quella stessa voce sugggeriva poi che King sarebbe stato cacciato da X.

King ha poi voluto chiarire immediatamente la questione, affermando che tutto questo non era vero. Con un post su X ha detto: “Non l’ho fatto, ma solo perché non ci ho pensato. Si dice anche che Muskie mi abbia cacciato da Twitter. Eppure, sono ancora qui”.