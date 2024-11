Elton John rivela di aver perso la vista da un occhio a causa di una grave infezione

Ospite del programma “Good Morning America”, il celebre cantante di Rocket Man, Elton John, ha rivelato le sue attuali condizioni di salute e la grave infezione che gli ha fatto perdere momentaneamente la vista da un occhio.

Elton John, l’infezione all’occhio

L’artista britannico, nel corso di una puntata di “Good Morning America”, ha aggiornato i propri fan riguardo le sue attuali condizioni di salute. Elton John, infatti, è stato colpito a luglio da una grave infezione all’occhio, che lo ha portato ad avere una vista estremamente limitata. “Purtroppo ho perso la vista dall’occhio destro a luglio perché ho avuto un’infezione nel sud della Francia. Non vedo da quattro mesi, non riesco a leggere nemmeno un testo”, ha rivelato il cantante.

L’artista ha sottolineato l’impossibilità di tornare a lavorare sul suo nuovo album di inediti: “È da un po’ che non faccio niente. Al momento sono un po’ bloccato”, ha affermato il cantante. Le parole di Elton John nel corso di “Good Morning America” si aggiungono a quelle di settembre, attraverso le quali, sui social, l’artista britannico aveva in parte rassicurato i fan: “Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che l’occhio colpito riprenda la vista”.

Elton John, i piani per il futuro

Il cantante, nonostante i problemi di salute, resta ottimista per il futuro senza però sbilanciarsi troppo nelle dichiarazioni: “C’è speranza che tutto vada bene. Stiamo prendendo iniziative per migliorare la mia vista. Eppure, mi sento un po’ bloccato perché posso fare cose come queste, l’intervista, ma andare in studio e registrare non lo so”.

Nonostante l’impossibilità attuale di tornare al lavoro sul nuovo album, il cantante si è definito come “l’uomo più fortunato del mondo”. Le sue dichiarazioni fanno riferimento all’imminente uscita di “Elton John: Never Too Late,”, un documentario dedicato alla sua straordinaria carriera che arriverà in streaming su Disney+ venerdì 13 dicembre. “Sono così orgoglioso del documentario. Sono orgoglioso dei miei figli, del mio atteggiamento verso me stesso e verso ciò che sta accadendo. Sono semplicemente molto fortunato e molto grato”, ha affermato il cantante.