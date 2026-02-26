La terza serata del Festival di Sanremo si accende con uno degli ospiti più amati dal pubblico italiano e internazionale: Eros Ramazzotti. Sul palco dell’Ariston duetterà con Alicia Keys in un’anteprima mondiale sulle note de “L’Aurora”.

Eros Luciano Walter Ramazzotti nasce a Roma il 28 ottobre 1963 e cresce nel quartiere di Cinecittà. Figlio di un operaio edile e di una casalinga di origini calabresi, coltiva fin da giovanissimo la passione per la musica, studiando pianoforte e chitarra. Dopo un tentativo non riuscito di entrare al Conservatorio, decide di puntare tutto sulla carriera artistica.

La svolta arriva nel 1984 quando vince tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo con “Terra promessa”. Due anni dopo conquista la vittoria assoluta con “Adesso tu”, consacrandosi definitivamente.

Con oltre 80 milioni di dischi venduti, Ramazzotti è tra gli artisti italiani più celebri nel mondo. Ha pubblicato 17 album in studio in italiano, spagnolo e inglese, costruendo un successo straordinario soprattutto in Europa e America Latina. Brani come “Una storia importante”, “Cose della vita”, “Più bella cosa” e “Un’emozione per sempre” sono diventati classici della musica pop.

Nel corso della carriera ha collaborato con star internazionali come Tina Turner, Cher, Anastacia e molti altri. Premiato con riconoscimenti prestigiosi, tra cui diversi World Music Award, continua a portare la sua musica nei tour mondiali.

La sua vita sentimentale è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. È stato sposato con Michelle Hunziker, da cui ha avuto la figlia Aurora, e successivamente con Marica Pellegrinelli, madre dei suoi altri due figli. Nel 2023 è diventato nonno per la prima volta. Nonostante la notorietà, ha sempre cercato di mantenere un forte legame con la famiglia e le sue radici romane.