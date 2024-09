Esistono elettrodomestici che consumano anche da spenti: l’elenco

Il caro bollette attanaglia gli italiani ma, se volete cercare di risparmiare, conoscere la lista degli elettrodomestici che consumano anche da spenti vi può aiutare.

In un’epoca in cui la casa è smart e tanti elettrodomestici sono connessi nel sistema domotico può essere molto facile veder lievitare la bolletta energetica a fine mese. A dire il vero anche nelle case “tradizionali” le bollette dell’energia elettrica sono spesso altissime e ciò può essere dovuto a tanti fattori.

Di certo se si fanno andare ogni giorno dei cicli di lavaggio in lavatrice oppure se si accende il forno di continuo, anche per scaldare un toast, è chiaro che consuma tanta energia elettrica in più, però ci sono anche elettrodomestici che assorbono energia anche quando non sono in funzione. Volete degli esempi?

L’elenco degli elettrodomestici che consumano anche se sono spenti

Prestare attenzione a spegnere le luci nelle stanze in cui non si sosta oppure spegnere gli elettrodomestici che non si usano può portare alla fine del mese a un risparmio notevole nella bolletta dell’energia elettrica. Tuttavia ci sono alcuni device che anche da spenti assorbono energia.

Parliamo di tutti quelli che si spengono senza spegnersi sul serio, perché rimangono in sospensione, cioè in stand-by, in attesa che si dia loro di nuovo un imput di accensione. Fanno parte di questa tipologia alcune radio, le televisioni, ma anche il computer in sospensione. Vediamo di seguito la lista completa:

Cordless . Anche se non è in funzione perché non state effettuando alcuna chiamata, la base attaccata alla rete elettrica consuma costantemente energia. Dipende dai modelli ma si stima possa arrivare ad assorbire fino a 2,9 W/h.

. Anche se non è in funzione perché non state effettuando alcuna chiamata, la base attaccata alla rete elettrica consuma costantemente energia. Dipende dai modelli ma si stima possa arrivare ad assorbire fino a 2,9 W/h. Modem . Ovviamente il modem sempre acceso, anche se non lo state usando perché ad esempio è notte e state dormendo, assorbe energia.

. Ovviamente il modem sempre acceso, anche se non lo state usando perché ad esempio è notte e state dormendo, assorbe energia. Computer, laptop, game consolle . I computer o i notebook che si auto-sospendono dopo un tot di minuti di non utilizzo in realtà continuano a consumare energia I primi fino a 8,9 W/h, i secondi da 1,5 a 5,5 W/h, le consolle dei videogiochi 1 W/h.

. I computer o i notebook che si auto-sospendono dopo un tot di minuti di non utilizzo in realtà continuano a consumare energia I primi fino a 8,9 W/h, i secondi da 1,5 a 5,5 W/h, le consolle dei videogiochi 1 W/h. Cellulare in carica . Anche se ha finito di caricare la batteria, un cellulare connesso alla rete continua a consumare. Specialmente se c’è il wifi attivo e ci sono app in background funzionanti

. Anche se ha finito di caricare la batteria, un cellulare connesso alla rete continua a consumare. Specialmente se c’è il wifi attivo e ci sono app in background funzionanti Caricabatterie collegato alla presa . Anche senza device in carica può consumare fino a 1 Kwh dopo circa 1000 ore. In bolletta si traduce in una spesa pari a 1,20€ l’anno.

. Anche senza device in carica può consumare fino a 1 Kwh dopo circa 1000 ore. In bolletta si traduce in una spesa pari a 1,20€ l’anno. TV e decoder. Quelli di nuova generazione consumano molto meno, soprattutto se sono in classe energetica A, ma i tv che restano “a disposizione” o anche i decoder a essi attaccati, se connessi alla rete con la presa attaccata continuano a consumare energia.

Ora che avete preso consapevolezza sugli elettrodomestici che consumano anche da spenti, dopo aver visto gli elettrodomestici che consumano di più, siamo sicuri che ci baderete e passerete a staccare la spina.