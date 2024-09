Farmaci per diabete 2 riducono in rischio di Alzheimer e Parkinson

Recenti ricerche suggeriscono un possibile collegamento tra i farmaci utilizzati per il trattamento del diabete di tipo 2 e la riduzione del rischio di malattie neurodegenerative come la demenza, il morbo di Parkinson e l’Alzheimer. Questo ambito di studio rappresenta una delle nuove frontiere nella lotta contro queste patologie, la cui incidenza è in costante crescita a livello globale. Un aumento che, secondo le previsioni, potrebbe diventare una vera emergenza sanitaria nei prossimi decenni. Il tasso di malattie neurodegenerative è infatti in continuo aumento e la ricerca di nuove strategie per contrastarle è cruciale per migliorare la qualità della vita di milioni di persone.

Tra i protagonisti di queste nuove scoperte ci sono gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2), farmaci comunemente utilizzati per trattare il diabete di tipo 2. Secondo uno studio di coorte condotto da ricercatori della Yonsei University College of Medicine di Seoul, questi farmaci potrebbero ridurre il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative, tra cui la demenza e il Parkinson, e rallentare il declino cognitivo. Questo studio, pubblicato sulla rivista Neurology, ha aperto un importante dibattito sui potenziali benefici di questi farmaci per il cervello.

Il diabete di tipo 2 e le malattie neurodegenerative, un collegamento pericoloso

Da tempo è noto che il diabete di tipo 2 non è solo un disturbo metabolico che colpisce la regolazione del glucosio nel sangue, ma che ha anche ripercussioni importanti sulla salute del cervello. Le persone affette da diabete di tipo 2 presentano infatti un rischio più elevato di sviluppare condizioni neurodegenerative come la demenza e l’Alzheimer. Le cause esatte di questa associazione non sono ancora completamente comprese, ma gli scienziati ritengono che ci siano meccanismi patofisiologici comuni tra queste malattie. Alti livelli di zucchero nel sangue, l’insulino-resistenza e l’infiammazione cronica sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono a danneggiare il sistema nervoso centrale, aumentando il rischio di declino cognitivo.

L’idea che i farmaci per il diabete possano offrire una protezione contro le malattie neurodegenerative non è completamente nuova, ma finora nessun farmaco aveva mostrato prove definitive. Tuttavia, gli inibitori SGLT2 potrebbero rappresentare una svolta in questo campo. Questi farmaci, progettati originariamente per ridurre i livelli di zucchero nel sangue attraverso l’eliminazione del glucosio in eccesso nelle urine, sembrano anche influenzare positivamente altri processi metabolici che coinvolgono il sistema nervoso centrale.

Come funzionano gli inibitori SGLT2 nel proteggere il cervello

Gli inibitori SGLT2 agiscono su diversi fronti che potrebbero spiegare i loro benefici neuroprotettivi. Uno dei meccanismi principali è la loro capacità di ridurre la glicemia, un fattore di rischio chiave per la demenza e altre malattie neurodegenerative. I livelli elevati di zucchero nel sangue possono danneggiare i vasi sanguigni del cervello, riducendo l’afflusso di sangue e ossigeno e, a lungo termine, portando alla morte delle cellule cerebrali. Migliorando il controllo glicemico, questi farmaci possono quindi prevenire o ridurre questo tipo di danno.

Un altro aspetto interessante degli inibitori SGLT2 è che aumentano i livelli di corpi chetonici nel corpo. I chetoni sono composti prodotti dal fegato durante la degradazione dei grassi e sono una fonte di energia alternativa per il cervello, specialmente in condizioni di scarsa disponibilità di glucosio. Studi precedenti hanno dimostrato che i chetoni possono avere effetti benefici sulle cellule cerebrali, proteggendole dai danni e migliorandone la funzione. Questo effetto potrebbe spiegare perché gli inibitori SGLT2 potrebbero essere particolarmente utili nel ridurre il rischio di malattie neurodegenerative.

Inoltre, questi farmaci sono noti per migliorare la salute cardiovascolare, un altro fattore cruciale per prevenire le malattie neurodegenerative. Il sistema cardiovascolare e il cervello sono strettamente interconnessi: un cuore sano assicura un corretto afflusso di sangue al cervello, riducendo il rischio di ictus e altre patologie cerebrovascolari che possono portare alla demenza. Riducendo l’iperglicemia, l’insulino-resistenza, l’obesità e l’ipertensione, gli inibitori SGLT2 contribuiscono quindi a mantenere sano il sistema cardiovascolare e, di conseguenza, anche il cervello.

I risultati dello studio

Lo studio condotto dai ricercatori della Yonsei University ha analizzato i dati di 358.862 pazienti affetti da diabete di tipo 2, confrontando il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative tra coloro che assumevano inibitori SGLT2 e quelli che utilizzavano altri farmaci antidiabetici. I risultati sono stati sorprendenti: nel gruppo che assumeva inibitori SGLT2, si è osservata una riduzione del 21% del rischio di demenza per tutte le cause, del 20% del rischio di morbo di Parkinson e del 19% del rischio di morbo di Alzheimer. Inoltre, i partecipanti che assumevano questi farmaci presentavano un rischio inferiore del 31% di sviluppare demenza vascolare, una forma di demenza causata da problemi nei vasi sanguigni del cervello.

Questi risultati hanno suscitato grande interesse nella comunità scientifica, in quanto suggeriscono che gli inibitori SGLT2 potrebbero offrire una protezione significativa contro alcune delle malattie neurodegenerative più devastanti. Tuttavia, è importante notare che lo studio ha avuto un follow-up relativamente breve (circa due anni in media), e sono necessari ulteriori studi a lungo termine per confermare se questi benefici si mantengono nel tempo.

Gli effetti degli inibitori SGLT2 nelle diverse fasce d’età

Un altro aspetto interessante dello studio è emerso dall’analisi dei dati in base all’età dei partecipanti. I ricercatori hanno scoperto che i benefici degli inibitori SGLT2 erano più evidenti nelle persone di età inferiore ai 65 anni rispetto ai partecipanti più anziani. Questo risultato suggerisce che un intervento precoce con questi farmaci potrebbe essere particolarmente efficace nel ridurre il rischio di malattie neurodegenerative. In altre parole, trattare il diabete di tipo 2 con inibitori SGLT2 nelle fasi iniziali della malattia potrebbe rallentare o addirittura prevenire il declino cognitivo nelle persone ad alto rischio.

Tuttavia, è importante sottolineare che questo studio è di natura osservazionale, il che significa che non può stabilire un nesso causale diretto tra l’uso degli inibitori SGLT2 e la riduzione del rischio di malattie neurodegenerative. Sono necessari ulteriori studi clinici controllati per comprendere meglio il meccanismo alla base di questi effetti e determinare se i benefici osservati possono essere estesi a lungo termine.

Nonostante le promettenti scoperte, ci sono ancora molte domande senza risposta su come gli inibitori SGLT2 possano influenzare le malattie neurodegenerative. Alcuni scienziati stanno ora concentrando i loro sforzi su studi meccanicistici per comprendere meglio il modo in cui questi farmaci agiscono sul cervello. Ad esempio, Minyoung Lee, una delle ricercatrici coinvolte nello studio, ha avviato una ricerca su modelli murini di demenza associata a disturbi metabolici per esplorare più a fondo come gli inibitori SGLT2 possano influenzare positivamente la salute cerebrale.

Nel frattempo, studi clinici più ampi e prolungati saranno fondamentali per confermare i risultati osservati finora e determinare se questi farmaci possono essere utilizzati come parte di un approccio preventivo alle malattie neurodegenerative. Se ulteriori ricerche confermeranno i benefici degli inibitori SGLT2, potremmo essere di fronte a una svolta nella prevenzione della demenza e del morbo di Parkinson, offrendo nuove speranze a milioni di persone in tutto il mondo.