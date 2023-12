Fedez: storia di un rapper che ha puntato sul cavallo vincente del digitale

C’è chi sostiene che le passioni non vadano mai mescolate col lavoro, per non rischiare di affievolire la fiamma che le alimenta. Ci sono, però, casi in cui la fiamma è così forte che può condurre ben oltre quello che si poteva immaginare agli albori della carriera.

Fedez, noto rapper italiano, è un esempio più che calzante della perfetta sintesi che passione, lavoro e dedizione possono creare, se canalizzate correttamente.

Federico Lucia, in arte Fedez, è nato come cantante e rapper italiano ma, attualmente, si sta affermando principalmente come imprenditore digitale di grande successo. I suoi introiti, a ben guardare, arrivano da più direzioni, un po’ come capita a tanti altri artisti dello stesso calibro.

Dalle piattaforme streaming ai concerti live, dalle sponsorizzazioni ai ruoli da testimonial, dalla presenza in TV fino alle pubblicità attraverso i canali social, oggi nessun artista può dire di guadagnare i propri introiti esclusivamente dalla vendita di Album e CD. Le fonti di reddito sono ben altre, prima tra tutti i concerti. Ma gli stadi non si riempiono da soli, se dietro non c’è una massiccia promozione che passa, necessariamente, attraverso il digitale.

C’è poi chi riesce a fare anche un passo in più e trasformare la sua presenza online come vera e propria attività imprenditoriale. D’altra parte, come riporta l’articolo di ExpressVPN sui cantanti con attività imprenditoriali, sono diversi gli artisti del panorama musicale italiano che non si fermano solo alla musica. Dal food alle sponsorizzazioni, senza tralasciare investimenti in locali e agenzie proprie, chi riesce a sfondare la barriera del successo e a utilizzare i propri capitali in attività che possano realmente moltiplicare i guadagni.

In questo senso, Fedez si dimostra uno dei casi più esemplari, avendo ampliato il suo impegno nel comparto della musica, e non solo, per formare e far crescere giovani talenti in ambito musicale e artistico in generale.

Il caso Doom

La Doom Entertainement è un ottimo esempio del modo in cui un cantante di successo può trasformarsi in imprenditore. Nata nel 2013, dal sodalizio musicale e imprenditoriale di Fedez e J-Ax, come casa discografica indipendente e sotto il nome di Newtopia, ben presto si è evoluta in una società di consulenza imprenditoriale e digital engagement.

In dieci anni ha visto passare tanta acqua sotto i ponti, dalla cessione delle quote da parte di J-Ax, fino alle ultime novità che riguardano proprio questo “Sogno di ordinaria follia”, la traduzione italiana dell’acronimo Doom. Dopo la cessione di J-Ax, infatti, la Be Group, nota società quotata in borsa, ne ha acquisito il 51%, trasformando così anche il nome dell’originaria casa discografica.

Proprio in questi giorni, il cantante e digital influencer titolare della società, ha annunciato tante novità per la sua creatura, dal cambio sede, al nuovo look, fino alla mission della società, tutta orientata ai nuovi talenti.

La musica rimane certamente al centro delle sue attenzioni, con un occhio di riguardo verso tutte le maestranze coinvolte a vario titolo nel settore, ma la società si pone anche come guida per tutti i giovani che intendono valorizzare e promuovere il loro genio e talento in tutti gli ambiti artistici.

Da cantante a imprenditore

Prima di arrivare alla Doom, Fedez ha comunque esordito come cantante focalizzato sul genere del rap italiano. Il modo in cui è nata la sua carriera, probabilmente, già preannunciava un talento fuori dal comune.

Nel 2011 ha pubblicato il suo primo album, Penisola che non c’è, ma è nel 2018 che fa registrare i suoi primi numeri importanti, raccogliendo ben 78 mila presenze allo stadio San Siro di Milano, col suo concerto-evento “La Finale”, affermandosi come il più giovane artista italiano che si è esibito allo stadio milanese.

Da allora continua a sfornare successi, anche grazie a felici e riusciti duetti, come quelli con Orietta Berti e Achille Lauro, senza dimenticare lo storico connubio con J-Ax, noto rapper italiano anche lui, da cui è nata anche la sua carriera imprenditoriale.

La grande presenza digitale dell’artista, tra piattaforme musicali e social network, oltre che pay-TV, certamente ha contribuito al suo successo e gli ha fornito la spinta necessaria per andare oltre le sue passioni, per arrivare al ruolo da imprenditore.

Fedez, in realtà, è una figura spesso controversa e al centro di molti dibattiti e critiche.

Certamente resterà come un artista dai mille talenti, capace di canalizzare le sue intuizioni verso comparti profittevoli e in grado di alimentare la crescita e l’affermazione giovanile in un contesto socio-economico e in un settore non sempre facile da affrontare, come quello dell’arte, nelle sue svariate declinazioni.