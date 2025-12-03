Cosa è successo in questi anni nel mondo femminile? Come stanno crescendo le donne, e che ostacoli incontrano? Equilibriste da sempre tra tempo di cura e lavoro, tentano con determinazione di ritagliarsi un ruolo in una società più aperta e inclusiva. Le dinamiche del lavoro, le violenze di genere, la famiglia e i diritti acquisiti fanno da sfondo in questo breve saggio che indaga l’oggi delle donne italiane.

Parte da qui il lavoro di Caterina D’Ambrosio che racchiude in “Femminile sovranista”, in uscita il 2 dicembre per Tab Edizioni, un viaggio nel linguaggio, nei simboli e nelle contraddizioni del potere declinato al femminile.

Il volume spazia tra autodeterminazione, tentativi di affermazione personale e professionale, limiti del contesto sociale in cui le donne si muovono: dal welfare all’organizzazione familiare, fino ai diritti individuali acquisiti e comunque a rischio. Il carico di cura continua a pesare soprattutto sulle loro spalle, e il famoso “doppio lavoro” – produttivo e riproduttivo – le costringe a un funambolismo quotidiano nel raggiungimento della piena emancipazione.

Attraverso un’analisi lucida e documentata, l’autrice indaga il rapporto tra identità e narrazione sociale e politica: «questo libro nasce dal bisogno di capire come il corpo delle donne sia diventato a tutti gli effetti terreno di scontro politico – spiega -, non un testo contro qualcuno, ma un tentativo di leggere con onestà il presente: una piccola cassetta degli attrezzi per comprendere, al di là degli slogan, le trasformazioni del mondo in cui le donne italiane cercano di muoversi, costruire e affermarsi».

D’Ambrosio invita a una riflessione ampia su come la società italiana costruisce i propri modelli di leadership e li misura rispetto al genere, tra emancipazione, tradizione e consenso.

Qualcosa sull’autrice

Caterina D’Ambrosio, giornalista, ha scritto di cultura, politica ed economia per carta stampata, magazine e web. Autrice per Rai e Mediaset, ha collaborato con l’Unità, l’Unione Sarda, Fortune Italia, Il Sole 24 Ore, Treccani, VanityFair.it, Radio Popolare, RDS e Rai Radio2. Da alcuni anni si occupa di comunicazione politica.