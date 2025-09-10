Torna a Roma, questa volta eccezionalmente a settembre, il consueto appuntamento annuale con il Festival Blues di San Lorenzo, giunto alla sua undicesima edizione. Anche quest’anno l’appuntamento sarà all’aperto, al Parco delle Stelle (Largo Settimio Passamonti), nel quartiere di San Lorenzo. Si partirà dalle 20 e 30 di venerdì 19 settembre e l’ingresso è libero. Il festival è dedicato alle migliori band blues che gravitano nel quartiere San Lorenzo a Roma riunite in un’unica serata. L’undicesima edizione del festival vedrà sul palco dalle ore 20,30 VALERIO BILLERI (Bluesman romano), MANCON BLUES (apprezzato duo di blues tradizionale acustico), CLAUDIO SERRANO & THE WOPS (giovane band che mescola folk, rock e blues), e FLEURS DU MAL (storica band Rock/Blues romana). Come di consueto poi ci sarà la jam session finale con tutti gli artisti insieme sul palco.

La scaletta del festival:

ore 20,45: VALERIO BILLERI

ore 21,30: MANCON BLUES

ore 22,15: CLAUDIO SERRANO & THE WOPS

ore 23,00: FLEURS DU MAL

23,20: jam session finale con tutti gli artisti.

Gli artisti:

VALERIO BILLERI

Chitarrista e cantante, autore di blues in romanesco. Ha all’attivo quindici album in cui fonde folk e blues trattando temi di migrazione, lavoro e spiritualità. Ha musicato i sonetti di Gioachino Belli in chiave folk/blues nei dischi “Er tempo bbono” (2019) e “Er Tempo Cattivo” (2022). Tra le collaborazioni troviamo quella con Vittorio Giacopini (“La Trasfigurazione di Delta Blind Billy”, 2020) e il progetto “Sharida” con Ruggiero, Celestini e Insinna. Nel 2024 ha pubblicato “Verso Bisanzio” (Moonlight Records) e un concept album sull’esilio di Napoleone. Formazione:

Info: https://www.facebook.com/ billeri.valerio

MANCON BLUES Il trio blues formato dal cantante chitarrista sanlorenzino Marcello Convertini, il talentuoso armonicista Max Manganelli e il percussionista Roberto Ferrante interpreta il blues nella sua forma più genuina e tradizionale proponendo composizioni originali accanto a grandi classici e a rivisitazioni imprevedibili, mantenendo le intense atmosfere delle origini. Presentano il Cd “Day By Day” che contiene brani originali e molte collaborazioni con musicisti della scena blues romana. Formazione: Marcello Convertini (voce, chitarra, slide), Max Manganelli (armonica), Roberto Ferrante (washboard e cajon). Info: https://www.facebook.com/ manconblues

https://www.instagram.com/ manconblues/ CLAUDIO SERRANO & THE WOPS Claudio Serrano & The Wops sono una giovane band romana che propone un repertorio inedito fatto di blues, folk e rock n roll, con forte impronta 60’s e 70’s in cui i testi hanno un valore predominante. Nascono dalle idee acustiche di Claudio Serrano, a cui si aggiunge presto il pianoforte di Danilo Pellegrini formando il duo “tank top two”. Il gruppo raggiunge la formazione attuale nell’estate del 2021, compiendo la transizione dal suono acustico folk a quello elettrico rock n roll, fatto di chitarre e organi elettrici. A dicembre 2019 esce il loro primo ep “Bellevue Hill Blues” pubblicato con l’etichetta Rehegoo Music inc. Formazione: Claudio Serrano (voce, chitarra, armonica), Leonardo De Filippi (organo, voce), Cesare Capostagno (basso), Pietro Scordo (batteria). Info: https://www.facebook.com/ Claudioserranothewops