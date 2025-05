Occhio a quando si vola, se fai questo in aereo il rischio è di beccarsi una multa elevata. Cosa bisogna sapere

Prendere l’aereo è un’esperienza emozionante, tra panorami mozzafiato e quella sensazione incredibile di poter volare. Una sensazione ogni volta unica, incredibile. Tuttavia, essendo l’aereo uno spazio ridotto in cui muoversi, non si può non sottostare a tutta una serie di regole che servono a convivere in pace, durante le ore di volo.

Tra le norme che sarebbe il caso di osservare, ad esempio, c’è quella di non bere troppi alcolici, soprattutto per non avere comportamenti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza in volo. È bene anche non togliersi le scarpe, in modo da non emanare cattivi odori che potrebbero infastidire gli altri passeggeri.

Non reclinare il sedile in modo brusco, stando attento a chi è dietro, non prendere spazio agli altri, in particolare se si tratta dei braccioli centrali. Anche parlare a voce alta oppure gridare, è un atteggiamento assolutamente scorretto, in particolare perché ci sono persone che vorrebbero riposare o rilassarsi.

Spesso, peraltro, c’è anche chi ha paura di volare, ed è meglio evitare che abbia un motivo in più per avere un attacco di panico. Se si stanno guardando video, è bene mettersi le cuffie, in modo da non disturbare gli altri passeggeri.

Ovviamente, non bisogna usare il cellulare in modalità online se si decolla o atterra, ma metterlo in modalità aereo. Tuttavia, c’è una regola che se non si rispetta, vedrà una multa salatissima.

Occhio a non fare questo in aereo, o si rischia una bella multa

Da inizio maggio, per i comportamenti scorretti in aereo, ci sarà una vera e propria multa da pagare.

In dettaglio, in Turchia sono scattate le suddette sanzioni, se ci si alza prima che si spenga il segnale delle cinture di sicurezza. Si tratta di un provvedimento per tutelare i passeggeri e fare in modo ci sia ordine quando si atterra e quando si scende dall’aereo.

Dato che in diversi hanno il comportamento sopraccitato, la Turchia ha pensato di introdurre la suddetta multa. Sarà l’equipaggio a dover segnalare chi ha avuto atteggiamenti scorretti violando la regola di non alzarsi prima che il segnale delle cinture si spenga.

Turkish Airlines è stata la prima compagnia turca ad adottare questo sistema, dal 2 maggio scorso. Per il momento, non ci sono Paesi che hanno annunciato queste sanzioni. Anche se negli altri Stati non vi sono multe per cose simili, non vuol dire che non bisogna rispettare le regole di sicurezza, anzi, è fondamentale attenersi a esse.