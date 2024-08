Formentera, la più piccola e autentica delle isole Baleari, è un vero e proprio gioiello del Mediterraneo, caratterizzato da una bellezza naturale che incanta visitatori di tutto il mondo. Nonostante la sua fama estiva, con spiagge affollate e acque cristalline, Formentera offre anche angoli nascosti che permettono di vivere un’esperienza più intima e autentica. Se stai pianificando una vacanza sull’isola e desideri scoprire le sue spiagge più belle e appartate, questa guida è ciò che fa per te.

Immergiti in un viaggio tra le calette segrete e i panorami mozzafiato di Formentera, dove la natura regna sovrana e il mare sembra dipinto.

Molí Marroig, rifugio di pace sulla costa nord

Partiamo dalla zona settentrionale dell’isola, dove si trova Molí Marroig, una piccola caletta situata tra le famose spiagge di Ses Illetes e Es Cavall de’n Borrás. Questo angolo di paradiso, meno frequentato rispetto alle spiagge vicine, è caratterizzato da un terreno roccioso che lo rende un rifugio ideale per chi cerca tranquillità e relax lontano dalle zone più turistiche. La sua peculiarità è l’accesso tramite una passerella di legno che conduce direttamente all’acqua cristallina, offrendo un’esperienza di immersione nella natura davvero unica. Qui, il suono delle onde e il calore del sole ti accompagneranno in un momento di pura serenità, in cui potrai goderti appieno la bellezza incontaminata di Formentera.

Cavall d’en Borràs e Cala Savina, due oasi di tranquillità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romy (@rominaformentera)

Rimanendo nella parte nord dell’isola, ci spostiamo verso il porto di La Savina, dove si trovano due spiagge gemelle: Cavall d’en Borràs e Cala Savina. Queste calette, meno conosciute e quindi meno affollate, offrono un’esperienza immersiva nella natura incontaminata. Circondate da dune e pini che creano piacevoli zone d’ombra, queste spiagge sono perfette per chi desidera rilassarsi al sole o fare una nuotata nelle acque turchesi e poco profonde. La sabbia bianca e fine aggiunge un tocco esotico, rendendo questi luoghi perfetti per una giornata di puro relax. Passeggiare tra i pini prima di raggiungere la spiaggia è un’esperienza che arricchisce l’anima, regalando sensazioni di pace e benessere.

Es Ram, il tesoro segreto del sud

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Miguel Sebastian Mastropiero (@juanmi1970)

Es Ram è una delle spiagge più affascinanti e meno accessibili di Formentera. Situata nella parte meridionale dell’isola, tra le spiagge di La Mola e Migjorn, questa caletta è una vera e propria perla nascosta. Raggiungerla richiede un po’ di sforzo, ma la fatica viene ampiamente ripagata dalla bellezza selvaggia del paesaggio. Es Ram è perfetta per chi ama la natura incontaminata e desidera sfuggire alla routine quotidiana. Le sue acque turchesi, incorniciate da rocce e vegetazione, sono ideali per praticare snorkeling e scoprire la ricchezza del fondale marino. La tranquillità che si respira in questa spiaggia è impareggiabile, rendendola un luogo ideale per chi cerca un contatto profondo con la natura.

Le insenature di Es Caló, un tuffo nel passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Turismo de Formentera (@visitformentera)

Es Caló, un pittoresco villaggio di pescatori situato alla base dell’altopiano de La Mola, è una destinazione da non perdere per chi visita Formentera. Questo luogo incantevole è noto per le sue tipiche rimesse in legno, dichiarate patrimonio culturale, che conferiscono al villaggio un’atmosfera autentica e senza tempo. La costa di Es Caló nasconde numerose insenature, ognuna con il proprio carattere e fascino. Le acque profonde e blu intenso, rese ancora più suggestive dai minerali presenti nelle rocce, offrono un’esperienza di balneazione unica. Tra le insenature più affascinanti c’è Es Caló de Mort, una piccola caletta che cambia dimensione a seconda delle maree. Questo luogo è perfetto per chi desidera immergersi in acque limpide e godersi una giornata di sole in totale tranquillità, lontano dalla folla.