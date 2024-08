Forse non lo sai, ma è proprio questo che attira le zanzare in casa: devi assolutamente saperlo

Le zanzare in casa in estate sono un vero tormento? È probabile che vengano attirate da una di queste cose, sono da togliere subito.

Sono il nemico numero uno dell’estate e il più grande tormento con cui combattere, le zanzare non danno tregua nemmeno di notte. Un vero incubo ad occhi aperti, soprattutto quando il loro ronzio impedisce di riposare serenamente e ci costringe a continui risvegli.

E se è vero che l’estate è il periodo in cui possiamo concederci una piccola tregua dagli impegni quotidiani e godere di qualche momento di relax, è anche vero che nel pieno di questa stagione combattere con le zanzare non è di certo una cosa piacevole, tanto meno perché ogni tentavi sembrerà vano.

Allontanarle diventa una vera e propria impresa, a tal punto che si proverà ogni tipo di rimedio, ma spesso non si potrà fare altro che arrendersi ad un’altra giornata tormentata e ad un’altra notte insonne.

Altro che repellenti, per allontanare le zanzare da casa si devono subito cambiare queste abitudini

Anche se in commercio esistono svariati prodotti per allontanare le zanzare, molti di questi appaiono inefficaci, costosi e anche con quell’odore poco gradevole che le più comuni marche hanno. Ebbene, c’è una cosa che in molti ignorano sulle zanzare, ossia, che vengono attirate in casa da qualcosa di specifico.

Quindi, per risolvere definitivamente il problema una volta per tutte, basterà eliminare ciò che le attira e finalmente saranno solo un lontano e brutto ricordo.

Avere la casa piena di zanzare non è di certo una cosa piacevole, ecco perché per riuscire ad eliminare definitivamente, è importante capire cos’è che le attira così tanto. In molti lo ignorano, ma ecco nel dettaglio cosa fa gola a questi piccolissimi insetti:

Odore della pelle: acido lattico, acido urico e ammoniaca sono tutte quelle sostanze che vengono secrete dal nostro corpo quando sudiamo. Ecco perché è proprio l’estate il periodo dell’anno in cui si vedranno maggiormente questi insetti; Fragrane floreali o dolci: se in casa si hanno profumatori per ambienti, candele o qualcosa che ricorda questi odori, stiamo pur certi che le zanzare non mancheranno; Acqua stagnante: sottovasi pieni di acqua, piscine esterne, bacinelle piene d’acqua, sono un vero e proprio godimento per le zanzare, che le useranno per deporre le loro uova. Quindi, meglio svuotare tutto e asciugare perfettamente; Piante e alberi: ovviamente questo riguarda tutti coloro che hanno terrazzi o giardini. La fitta vegetazione favorisce la comparsa di questi insetti, quindi prendersi cura delle proprie piante è fondamentale per evitare di vederle.

Cambiando queste piccole cose, anche le zanzare spariranno per sempre da casa.