Miley Cyrus, che passa spesso dei periodi di vacanza e di relax in Italia, negli ultimi giorni ha deciso di tatuarsi una scritta nella nostra lingua sulla clavicola che ha poi voluto mostrare su X. Miley ha in questo modo voluto rimarcare ancora una volta il grande amore che ha per il nostro Paese. La frase scelta è semplice e ricca di significato: “Ognuno ha un angelo”.

Non si tratta del primo tatuaggio legato all’Italia che la cantante diventata famosa grazie al personaggio Disney di Hannah Montana, ha voluto realizzare sul suo corpo. Già nel 2019 se n’era fatto fare un altro in cui appariva il Biscione, l’antico stemma della città di Milano.