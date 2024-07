Francobollo dedicato all’AGCOM presentato nel giorno della relazione annuale 2024 dell’Autorità

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha ora il suo francobollo dedicato. Si tratta di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato alle autorità indipendenti.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 18 luglio 2024 ha emesso un francobollo dedicato Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM, lo comunica Poste Italiane. Il valore è stato presentato con una breve cerimonia al termine della relazione annuale 2024 dell’AGCOM, entrambe ospitate il 18 luglio alla Camera dei Deputati. Si tratta di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica Le Eccellenze del sapere, dedicato alle Autorità indipendenti.

La vignetta riproduce in grafica stilizzata, una veduta aerea della penisola italiana, in cui si evince la densità delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche in fibra ottica rilevata dalla Broadband Map di AGCOM. In alto, a sinistra, si staglia il logo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM. Completano il francobollo la legenda “PER L’ITALIA DIGITALE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari

Indicazione tariffaria “B”, pari a 1.25€.

Bozzettista: Tiziana Trinca

Caratteristiche del francobollo

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 30 x 36 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio:

Quarantacinque esemplari più la riproduzione del logo MIMIT monocromatico sulla cimosa.

Dove trovare il francobollo e i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale Roma Camera Deputati.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.

Cosa fa l’AGCOM, spiegato dal suo presidente Giacomo Lasorella

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è un’autorità amministrativa indipendente, con sedi a Napoli e a Roma.

Istituita dalla legge n. 249 del 1997, sotto la spinta dell’esigenza di assicurare un contesto istituzionale coerente con la piena liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni (fissata dalla legislazione europea al 1° gennaio 1998), AGCOM opera, sin dalla sua istituzione, secondo un modello istituzionale “convergente”.

AGCOM esercita infatti funzioni di regolamentazione, vigilanza e sanzionatorie nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei media audiovisivi, nonché specifiche funzioni nel settore dell’editoria, cui, nel 2012, si sono aggiunte funzioni regolatorie e di vigilanza per i servizi postali.

Nel corso degli anni, all’Autorità sono state attribuite ulteriori responsabilità nel vasto comparto delle comunicazioni, tra le quali la comunicazione politica (la cd. par condicio) e la protezione del diritto d’autore online. Più di recente, all’Autorità sono state assegnate competenze in materia di servizi digitali, in relazione al secondary ticketing e all’applicazione del regolamento europeo Platform to Business.

La natura di regolatore convergente pone l’Autorità nella posizione più favorevole per affrontare, nel quadro della legislazione nazionale ed europea, questioni derivanti dalla profonda e irreversibile trasformazione recata dalla rivoluzione digitale, in una dimensione che necessariamente travalica i confini nazionali. La sfida principale è quella di contribuire a garantire, anche in tale nuovo contesto, un quadro di regole e di garanzie per i cittadini e per le imprese.

Proprio in tale prospettiva, AGCOM è stata designata e, a partire dal 17 febbraio 2024, opera quale Coordinatore dei servizi digitali per l’Italia, ai sensi del regolamento europeo Digital Services Act.