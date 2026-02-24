Stasera Gaia sarà tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo con una presenza live sul palco di Piazza Colombo nel cuore di Sanremo (fuori dal Teatro Ariston), dove offrirà una performance musicale collegata alla diretta televisiva della serata insieme agli altri grandi nomi ospiti della kermesse.

Chi è Gaia

Gaia Gozzi nasce il 29 settembre 1997 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, da madre brasiliana e padre italiano, e cresce a Viadana (Mantova). Grazie alle sue origini possiede doppia cittadinanza italiana e brasiliana, parlando fluentemente il portoghese, elemento che si riflette nella sua musica.

La sua carriera musicale prende il via nel 2016, quando partecipa alla decima edizione di X Factor nel team di Fedez, arrivando seconda e pubblicando l’EP New Dawns, certificato disco d’oro dalla FIMI. In seguito apre i concerti di Giorgia e pubblica singoli come “Fotogramas”.

Il vero salto di popolarità arriva con la vittoria alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2019, dove presenta brani come Chega e Coco Chanel, che diventano subito successi, con Chega certificata doppio disco di platino.

Nel 2021 Gaia debutta al Festival di Sanremo con il brano Cuore amaro, consolidando la sua identità artistica mista di pop, urban e influenze latino‑brasiliane. Dopo diversi singoli di successo (Estasi, Tokyo) e collaborazioni con artisti italiani e internazionali, nel 2024 conquista le classifiche con il tormentone Sesso e samba insieme a Tony Effe, arrivando alla prima posizione nella classifica italiana.

La sua seconda partecipazione ufficiale a Sanremo arriva nel 2025 col brano Chiamo io chiami tu, tratto dall’album Rosa dei venti, uscito il 21 marzo 2025.

Gaia ha più volte descritto la sua musica e il suo percorso come uno spazio di esplorazione e auto‑accettazione, raccontando un percorso artistico in cui “ho imparato ad accettare il mio lato pop e a fondere le mie radici culturali” in modo autentico.

Capitolo vita privata. Gaia è nota per essere riservata sulla sua vita privata. Dal 2021 al 2024 è stata legata al produttore e bassista Daniele Dezi (in arte Orang3), relazione conclusasi nell’estate 2024. Dopo la rottura ha dichiarato di essere single, smentendo voci di flirt con altri artisti durante il Festival di Sanremo 2025 come “solo amicizia”.