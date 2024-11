Il video del maiale domestico che si ubriaca con la birra trovata in garage

Una coppia americana, in occasione della festa del 4 luglio, ha dimenticato nel loro garage diverse casse di birra. La coppia possiede un maiale domestico da sette anni, a cui piace girovagare per la proprietà. Quando sono tornati non si aspettavano di certo di trovarlo in garage, a festeggiare a modo suo il giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti.

Maiale domestico ubriaco

Strawberry è una maialina di 7 anni che i suoi proprietari, una coppia del Colorado, definiscono come “l’amore della nostra vita”. Nel corso dei festeggiamenti del 4 luglio, la maialina si è introdotta nel garage, dove ha trovato diverse casse di birra. Una volta tornati, i proprietari hanno assistito a una scena molto divertente, con la maialina che aveva bevuto fino all’ultima goccia nelle lattine.

Come si vede nel video, la proprietaria esamina le scatole di birra vuote, gli schizzi di birra sparsi sul pavimento e decine di lattine sparse per tutto il garage. Strawberry, immobile, lancia un’occhiata confusa verso la telecamera, poi prova a dirigersi verso uno dei suoi posti letto. È abbastanza evidente, però, che l’alcol abbia fatto il suo effetto su Strawberry, che sembra alquanto ubriaca.

Il giorno dopo e il giro sul web

Il video, registrato dalla proprietaria e pubblicato sul suo account di TikTok, è diventato virale in pochissimi giorni, ricevendo più di 2 milioni di visualizzazioni. “Le piace entrare e uscire di casa come vuole, ma preferisce stare all’esterno”, ha detto la proprietaria, che poi ha aggiunto: “Quando siamo usciti, abbiamo trovato tutte le lattine di birra vuote e poi una Strawberry molto ubriaca”.

La proprietaria ha poi affermato che la mattina dopo ha trovato Strawberry “che spostava con il muso le lattine di birra vuote, cercando di trovare qualche altra goccia di birra. “Sembrava in forma smagliante la mattina dopo. Ci siamo fatti una bella risata”, ha raccontato.