Gatto lanciato da una macchina in corsa: automobilista assiste alla scena e adotta il micio

Un gatto è stato lanciato da un’auto in corsa domenica mattina a Silea, in provincia di Treviso, in un atto di crudeltà che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze. Il gatto, nonostante l’impatto con l’asfalto e il rischio di essere travolto da altre auto, è riuscito a sopravvivere miracolosamente. Spaventato, ha cercato rifugio sotto una terza vettura, il cui conducente è riuscito a frenare in tempo. Il micio è stato poi recuperato dai vigili del fuoco, poiché si era incuneato nel vano motore.

Lieto fine per il micio

Fortunatamente, la storia ha avuto un lieto fine: una delle persone che hanno assistito all’accaduto si è offerta di adottare il gatto. Commosso dall’accaduto, il quattrozampe ha trovato così una nuova casa. Tuttavia, l’autore del gesto non è stato identificato, anche a causa dell’assenza di telecamere nel tratto stradale. L’abbandono di animali, secondo la legge italiana, è un reato punibile con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda tra i 1.000 e i 10.000 euro. Inoltre, l’uccisione di animali per crudeltà può comportare una reclusione da quattro mesi a due anni.