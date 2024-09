Gli esercizi per avere un fisico come Belén: tutti gli allenamenti

Per avere un fisico scolpito come Belen potete copiare i suoi esercizi, ecco l’allenamento da seguire per avere un corpo tonico.

Avere del tempo a disposizione aiuta per ritrovare la forma fisica perfetta perché ci si può dedicare con più calma e attenzione all’allenamento in modo da perdere i chili di troppo e andare a rassodare i muscoli. Ma quali esercizi seguire?

Se volete sapere qual è la routine di allenamento di Belén Rodríguez per poterla copiare passo dopo passo siete fortunati, ve la sveliamo proprio qui di seguito. A voi non resta che prendere appunti e cominciare a sistemare il tappetino sul pavimento…

Gli esercizi fisici di Belén per mantenersi in forma e tonificare il corpo

Premettiamo che potete stare ore e ore ad allenarvi e fare tutti gli esercizi fisici che volete ma se poi andate a mangiare fish and chips, torte con la panna e altri cibi ricchi di grassi il risultato sarà solo uno: vanificare ogni sforzo e ogni tentativo di rimettervi in forma!

Detto questo, la soubrette è solita condividere sui social con i suoi followers alcuni dei suoi esercizi fisici preferiti, allora ecco quali sono quelli giusti per fare un allenamento corretto volto a stare meglio e in forma.

Prima di svelarveli però vi raccomandiamo di farvi seguire da un esperto, un istruttore, un coach in modo da evitare di assumere posture sbagliate che potrebbero anche nuocervi invece che apportare i benefici che desiderate.

Squat

Gli squat sono esercizi che potenziano i muscoli delle gambe. Per farli dovete partire da una postura che comprende le gambe in linea con la larghezza delle spalle.

Si mettono le mani protese davanti al corpo e parallele al pavimento mentre si piegano le ginocchia e il corpo scende fino ad avere le cosce quasi parallele al pavimento. i piedi devono sempre toccare interamente il suolo e la schiena deve rimanere dritta, ci si rialza lentamente e si ripete l’esercizio.

Burpees

Questi esercizi sono volti al potenziamento muscolare della parte alta e anche della parte bassa del corpo, quindi ne trarranno beneficio le spalle e le braccia, ma anche la schiena, i glutei, le cosce e i polpacci e anche schiena.

Si parte dalla posizione eretta per eseguire degli squat scendendo verso il basso poi si stendono i piedi indietro e si fa un push up completo.

Box jump

Tra gli esercizi per avere un fisico come Belén questi permettono di sviluppare i muscoli di gambe, addominali e glutei.

Si parte dalla posizione eretta e si fa uno squat non completo, si salta su uno sgabellino o un box finendo sempre con le gambe leggermente piegate come nello squat non completo di partenza e ci si rialza stendendo il corpo in alto.

