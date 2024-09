Gli oggetti (impensabili) che si possono lavare in lavatrice

Non ci si pensa ma esistono davvero una grande quantità di oggetti che si possono lavare in lavatrice, scopriteli tutti!

Siete tra coloro che pensano nella lavatrice si possono lavare sono vestiti e indumenti intimi, oltre ovviamente alle lenzuola e alle coperte che servono per vestire il letto? Probabilmente vi siete sempre dannati nel lavare a mano tanti oggetti che invece potevate tranquillamente mettere nell’oblo per risparmiare tempo e fatica.

Siete ancora scettici in merito? Allora resterete sorpresi di sapere quali sono gli oggetti impensabili che potete introdurre nel vostro elettrodomestico per detergerli in maniera approfondita.

Quali sono gli oggetti di uso quotidiano che potete mettere in lavatrice per lavarli a fondo

Cosa sarebbe la vita di tutti noi senza la lavatrice? A lei va indubbiamente il merito di toglierci tanti pensieri e soprattutto tanta fatica, lavando al posto nostro gli abiti che indossiamo, i tessili per la casa, la biancheria del letto o della cucina, senza dimenticare gli asciugamani o gli accappatoi.

Ma ci sono tanti altri oggetti che si usano ogni giorno e che si possono lavare in lavatrice senza alcuno sforzo. D’ora in poi la userete molto più del solito, ci scommettiamo! Non abbiate timore, basta selezionare il giusto ciclo di lavaggio e regolare la temperatura dell’acqua per non rischiare di rovinare questi accessori.

In particolare parliamo di oggetti che vi servono ogni giorno per fare esercizi ginnici, come ad esempio le attrezzature sportive (ginocchiere, guantoni, protezioni per la testa) e il tappetino per lo yoga, che è necessario igienizzare con una certa frequenza perché si contaminano con il vostro sudore. Un lavaggio delicato è l’ideale.

Selezionate il lavaggio in acqua fredda per il tappetino di plastica della doccia e per i tappetini dell’auto. Questi ultimi vanno sbattuti bene prima per togliere ogni residuo di sporco grossolano. Vedrete che torneranno come nuovi.

In latrice potete anche lavare le scarpe da tennis o le infradito, metteteli entrambi in una retina apposita, quella che in genere si usa per il lavaggio dei delicati, così non staranno lì a sballottolare dentro al cestello.

Se avete dei bambini in casa potete lavare anche i loro giocattoli di peluche e le bambole, anche in questo caso dotatevi di un sacchetto a rete per proteggerli.

Infine in lavatrice si possono lavare anche tutti gli zaini e le borse (tranne quelli in pelle) in tessuto o termiche. Scegliete un lavaggio delicato in acqua fredda e fateli asciugare all’aria aperta, torneranno splendenti! E per pulire la lavatrice che puzza scoprite il metodo per fare zero fatica.