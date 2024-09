Come pulire la lavatrice che puzza: il trucco sconosciuto a tanti

Sapere come pulire la lavatrice che puzza è molto importate per evitare di indossare capi appena lavati che hanno un cattivo odore. C’è un piccolo trucco che vale la pena conoscere.

Tutti amano indossare capi appena lavati che sanno di fresco, ma purtroppo è molto comune che la lavatrice rilasci sul bucato un odore sgradevole. Non è sempre colpa del detersivo che si sceglie, sebbene il lavaggio sia stato profondo e accurato può capitare che i vestiti restino puzzolenti.

Infatti con l’uso continuo nel tempo la lavatrice stessa può restare sporca a causa dei residui del lavaggio e di conseguenza anche il bucato appena deterso assume un odore nauseabondo. Per fortuna c’è qualcosa che si può fare per risolvere questo problema. Sveliamo di seguito un trucco che vi sarà molto utile.

Come effettuare la pulizia profonda di una lavatrice che puzza

Per risolvere il problema della lavatrice puzza le avete provate tutte e non ne siete venuti a capo? Usare i comuni metodi della nonna può aiutare ma alla fine dei conti può non essere risolutivo.

La parte più sporca della lavatrice è spesso ignorata e può causare molti danni all’elettrodomestico, che in effetti può arrivare addirittura a rompersi, con la conseguenza che sarete obbligati a comprarne una nuova, spendendo anche parecchi soldi.

Quello che dovete tenere presente quando volete pulire la lavatrice che puzza è che bisogna prima di tutto rimuovere i residui di sporco, la cosiddetta melma. Se vedete del nero lungo la guarnizione dell’oblò è evidente che il vostro elettrodomestico ne è pieno.

La melma può essere composta da residui di detersivo, ammorbidente, sporco e peli che vanno a depositarsi anche negli angoli nascosti, per cui non è sempre facile individuare la sua presenza. Si forma soprattutto se si eseguono lavaggi a basse temperature.

Per avere un bucato sempre perfetto e profumato potete seguire questo piccolo trucco, ovvero usare un prodotto per eliminare la melma nascosta e pulire lavatrice a fondo, consentendole allo stesso tempo di funzionare al meglio.

Un prodotto efficace è il Kit MelmaNoMore che potete comprare sullo store di Olimpia Home. Con una confezione utilizzata seguendo le istruzioni potrete togliere la melma dall’elettrodomestico in modo efficace. Le tabs sono composte da ingredienti naturali ed è una soluzione rapida ed economica.

Ovviamente dovete anche provvedere a eliminare il calcare dalla lavatrice e leggendo i trucchetti da mettere in atto prima che sia troppo tardi vi permetterà di mantenere sempre funzionale ed in perfetta efficienza il vostro prezioso elettrodomestico.