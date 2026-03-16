Il K-pop continua a conquistare il mondo e questa volta lo fa entrando direttamente nella storia degli Academy Awards. Alla cerimonia degli Oscar 2026, la canzone “Golden”, parte della colonna sonora del film animato K-Pop Demon Hunters, ha vinto il premio per la Miglior canzone originale, segnando un momento storico per l’industria musicale coreana.

Si tratta infatti della prima volta che un brano K-pop riesce a conquistare la statuetta degli Oscar in questa categoria. Un risultato che conferma quanto il fenomeno musicale nato in Corea del Sud abbia ormai raggiunto una dimensione globale, capace di influenzare non solo il mercato musicale ma anche quello cinematografico.

Una vittoria storica per il K-Pop agli Oscar

La vittoria di “Golden” rappresenta una svolta simbolica per la presenza della musica asiatica nel panorama cinematografico internazionale. La categoria Miglior canzone originale è tradizionalmente dominata da produzioni hollywoodiane e da artisti pop occidentali, motivo per cui il trionfo di un brano K-pop ha attirato grande attenzione.

Negli ultimi anni il K-pop ha registrato una crescita straordinaria a livello globale. Gruppi e artisti coreani hanno conquistato classifiche musicali internazionali, accumulato miliardi di streaming e costruito fanbase enormi in tutto il mondo.

Il successo del film K-Pop Demon Hunters

Il brano vincitore fa parte della colonna sonora di K-Pop Demon Hunters, un film animato che mescola azione, musica e cultura pop coreana.

La storia segue un gruppo di idol K-pop che conduce una doppia vita: da una parte superstar della musica, dall’altra combattenti segreti impegnati a proteggere il mondo da minacce soprannaturali. Il film combina animazione, fantasy e performance musicali, creando un prodotto pensato per un pubblico globale.

La pellicola ha attirato grande attenzione fin dalla sua uscita, diventando rapidamente popolare tra gli appassionati di animazione e tra i fan del K-pop. La canzone “Golden” è diventata uno dei brani più riconoscibili del film, contribuendo al successo internazionale della produzione.

La performance che ha conquistato il pubblico

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, “Golden” è stata eseguita sul palco con una performance spettacolare che ha unito coreografie elaborate, scenografie dinamiche e lo stile visivo tipico delle produzioni K-pop.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bravotalktoomuch (@bravotalktoomuch)

L’espansione globale del K-Pop

Il trionfo di “Golden” agli Oscar 2026 è solo l’ultimo capitolo della crescita internazionale del K-pop.

Negli ultimi anni artisti coreani hanno dominato le classifiche globali, riempito stadi in diversi continenti e accumulato miliardi di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. La diffusione dei social media e delle piattaforme di streaming ha contribuito a rendere il K-pop uno dei fenomeni culturali più influenti del XXI secolo.

Questo successo non riguarda soltanto la musica. Serie televisive, film, moda e cultura pop coreana stanno conquistando sempre più spazio nel panorama internazionale, creando un vero e proprio movimento culturale globale.