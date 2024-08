﻿Google condannato da un giudice americano: violate le regole nel monopolio della ricerca

Google ha esagerato nello sfruttamento dei suo monopolio nella ricerca (search) su internet. Lo ha stabilito un giudice federale americano a conclusione di una causa antitrust durata mesi. Il giudice federale ha stabilito che Google ha monopolizzato i mercati della ricerca online e della pubblicità di ricerca generale, violando le leggi antitrust degli Stati Uniti.

La condanna di Google

Google ha violato la legge antitrust degli Stati Uniti con la sua attività di ricerca, ha stabilito lunedì un giudice federale, infliggendo al gigante della tecnologia una sconcertante sconfitta in tribunale con il potenziale di rimodellare il modo in cui milioni di americani ottengono informazioni online e di sovvertire decenni di predominio.

“Dopo aver attentamente considerato e soppesato le testimonianze e le prove, la corte giunge alla seguente conclusione: Google è un monopolista e ha agito come tale per mantenere il suo monopolio”, ha scritto il giudice distrettuale degli Stati Uniti Amit Mehta nell’opinione di lunedì. “Ha violato la Sezione 2 dello Sherman Act”.

La decisione della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia è una sorprendente condanna dell’attività più antica e importante di Google. L’azienda ha speso decine di miliardi di dollari in contratti esclusivi per assicurarsi una posizione dominante come fornitore di ricerca predefinito al mondo su smartphone e browser web. Quei contratti gli hanno dato la scala per bloccare potenziali rivali come Bing e DuckDuckGo di Microsoft, ha affermato il governo degli Stati Uniti in una storica causa antitrust intentata durante l’amministrazione Trump.

Ora, ha affermato il giudice Mehta, quella posizione di potere ha portato a comportamenti anticoncorrenziali che devono essere fermati. In particolare, gli accordi esclusivi di Google con Apple e altri attori chiave nell’ecosistema mobile erano anticoncorrenziali, ha affermato Mehta. Google ha anche applicato prezzi elevati nella pubblicità di ricerca che riflettono il suo potere di monopolio nella ricerca, ha aggiunto.

Quei contratti hanno a lungo significato che quando gli utenti vogliono trovare informazioni, Google è generalmente la piattaforma più facile e veloce a cui rivolgersi, il che a sua volta ha alimentato l’enorme attività pubblicitaria online di Google, scrivono Brian Fung e Clare Duffy della CNN.

Ma, nota Martin Peers di Information.com, le azioni della società madre di Google, Alphabet, sono scese solo di un paio di punti percentuali dopo che un giudice ha scoperto che Google aveva violato le leggi antitrust nei suoi sforzi per proteggere il suo monopolio nella ricerca. Le azioni di Apple, che presumibilmente rischiano di perdere tanto quanto Google dalla sentenza, sono scese ancora meno. (Entrambe le azioni sono scese di quasi il 5% durante le normali contrattazioni giornaliere, in mezzo a un crollo generale del mercato, ma erano entrambe in forte calo prima della sentenza.)

La sentenza ha portato delle buone notizie per Google: il giudice ha stabilito che la società non aveva il monopolio della pubblicità di ricerca, grazie alla presenza nel mercato pubblicitario di rivali come Amazon.

Sebbene la corte non abbia stabilito che Google abbia il monopolio degli annunci di ricerca, i tratti più ampi dell’opinione rappresentano la prima decisione importante in una serie di cause legali per concorrenza guidate dal governo degli Stati Uniti che hanno preso di mira le Big Tech. Questo caso in particolare è stato descritto come il più grande caso antitrust tecnologico dopo lo scontro antitrust del governo degli Stati Uniti con Microsoft all’inizio del millennio.

Ma la decisione di lunedì segna la seconda sconfitta antitrust di alto profilo per Google dopo che una giuria federale in California ha affermato a dicembre che Google gestisce un monopolio illegale con il suo app store proprietario. La corte in quel caso sta ancora deliberando possibili rimedi.

Si prevede che la decisione di Mehta innescherà un procedimento separato per determinare quali sanzioni Google dovrà affrontare, dopodiché è probabile che l’azienda presenti ricorso, il che significa che potrebbero volerci mesi o addirittura anni prima che si manifestino le potenziali conseguenze. Ma la sentenza potrebbe alla fine stravolgere il modo in cui Google rende disponibile il suo motore di ricerca agli utenti, influenzando la sua capacità di concludere accordi costosi con produttori di dispositivi e fornitori di servizi online che erano al centro del caso.

Potrebbero essere sul tavolo anche altri rimedi. Ad esempio, la corte potrebbe costringere Google a implementare una “schermata di scelta” che informa gli utenti sugli altri motori di ricerca disponibili.

È probabile che l’azienda debba anche affrontare una multa pecuniaria, sebbene le multe “non siano il modo principale in cui il sistema antitrust americano applica la legge”, perché tendono a essere una goccia nel mare per un’azienda enorme e molto redditizia come Google.

Al momento della prima presentazione della causa, i funzionari antitrust statunitensi non hanno escluso la possibilità di una scissione di Google, avvertendo che il comportamento di Google potrebbe minacciare l’innovazione futura o l’ascesa di un successore di Google.

La decisione di lunedì contro Google sarà probabilmente ricordata insieme ad altri importanti casi antitrust della storia, hanno affermato alcuni esperti antitrust. Tale elenco include la rottura del monopolio telefonico di AT&T e Standard Oil, nonché l’illegale raggruppamento da parte di Microsoft del suo browser Web Internet Explorer con Windows.

In ciascuno di questi casi, i tribunali hanno evidenziato una specifica pratica o meccanismo aziendale, come il raggruppamento del browser di Microsoft, come violazione della legge sulla concorrenza statunitense. Il più grande vincitore della sentenza odierna non sono i consumatori o la piccola tecnologia, è Microsoft.

Microsoft ha investito poco nella ricerca per decenni, ma la sentenza odierna apre la porta a un mandato giudiziario di accordi predefiniti per Bing. Questo è uno schiaffo in faccia ai consumatori che hanno scelto Google perché pensano che sia il migliore, ha affermato un esperto. La sentenza potrebbe anche essere un indicatore per altri importanti casi antitrust tecnologici, inclusi quelli contro Apple e Amazon.

L’intelligenza artificiale sembra in gioco

L’opinione di Mehta di 277 pagine segue un lungo processo durato diverse settimane l’anno scorso, che ha visto alti dirigenti di Google, così come rivali e partner tra cui Apple, Microsoft e altri, testimoniare di persona. Gran parte del complesso procedimento si è svolto a porte chiuse, riflettendo le informazioni aziendali sensibili coinvolte negli accordi che hanno alimentato il predominio di ricerca di Google.

Al processo, alcuni critici hanno avvertito che il monopolio di ricerca di Google, che è alimentato da una fornitura infinita di query di ricerca degli utenti, gli avrebbe consentito di fare un balzo in avanti verso una posizione dominante nell’intelligenza artificiale.

L’enorme quantità di dati di ricerca forniti a Google tramite i suoi accordi predefiniti può aiutare Google ad addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale per essere migliori di chiunque altro, minacciando di dare a Google un vantaggio inattaccabile nell’IA che consoliderebbe ulteriormente il suo potere, ha affermato il CEO di Microsoft Nadella dal banco dei testimoni.

La testimonianza di Nadella ha evidenziato come il caso del governo potrebbe avere effetti di vasta portata che vanno oltre la ricerca tradizionale e potrebbero plasmare il futuro di una tecnologia che i leader mondiali hanno descritto come potenzialmente trasformativa. Se la corte eliminasse gli accordi di Google che la rendono il motore di ricerca predefinito su così tanti dispositivi, potrebbe danneggiare il prodotto principale dell’azienda in un momento estremamente cruciale.