Se non avete ancora prenotato le vacanze e sognate di andare in Grecia, c’è un hotel che offre il tutto incluso a prezzi mai visti prima.

Ferragosto è sempre più vicino e per quel giorno sono tanti coloro che saranno andati finalmente in ferie staccando per un periodo dal lavoro. C’è chi ha prenotato da tempo le vacanze per evitare di dover pagare prezzi altissimi in alta stagione e c’è chi, invece, non potendo affrontare grandi spese ha deciso di rinunciarci. Andare in vacanza in coppia o in famiglia, in un albergo che offre il tutto incluso, infatti, significa sostenere cifre importanti che vanno ad incidere anche sulla gestione economica dei mesi successivi

Tuttavia, in Grecia, anche quest’anno tra le mete più gettonato per il mare cristallino, la natura incontaminata e la vita lenta che offre insieme ai tanti divertimenti, c’è un albergo che, ancora per pochi giorni, accetta prenotazioni a soli 48 euro a notte con il tutto incluso.

Vacanze da favola in Grecia in un albergo che offre il tutto incluso ad un prezzo eccezionale

Con i turisti italiani sempre più in calo nelle grandi città, l’offerta che arriva dalla Grecia sembra la soluzione ideale per chi sogna di andare in vacanza senza doversi indebitare per sostenere le spese necessarie. Sull’Isola di Kos, in Grecia, il Kipriotis Aqualand Hotel 4* che dista 500 metri dalla spiaggia di Psalidi e offre 3 piscine con 6 scivoli acquatici, ristorante, 2 bar, una palestra e un campo da tennis, offre un trattamento all inclusive a soli 48 euro a notte. Le camere sono climatizzate, con un balcone e un angolo cottura e c’è anche un minimarket a disposizione degli ospiti.

Si tratta di un’ottima soluzione last minute che potrebbe, tuttavia, regalarvi una vacanza da sogno in un posto davvero unico. L’Isola di Kos, oltre ad offrirvi tutto ciò che, normalmente si cerca in una vacanza in Grecia, è anche una delle isola greche più facili da raggiungere.

L’Isola di Kos, infatti, oltre ad avere un aeroporto che prende voli charter da tutta Europa, ha anche un grande porto nella città di Kos. Inoltre, ai turisti offre davvero diversi motivi per essere visitata e tra i tanti c’è la presenza di numerose feste che vengono organizzate per tutta l’estate. Inoltre, a differenza di altri posti in Grecia, non avendo colline, può essere tranquillamente visitata anche in bicicletta. Non perdete altro tempo, dunque, e partite per l’Isola di Kos approfittando di un’offerta irripetibile.