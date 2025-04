Guerra del caffè in Cina, lo mescolano col te, aranciata, mascarpone, ricette stravaganti e prezzi popolari.

La Cina, nazione di bevitori di tè, è stata contagiata dalla febbre del caffè, che ha spinto le catene di bar a una spietata competizione per conquistare nuovi clienti, che va ben oltre il semplice taglio dei prezzi.

Nascono nuove miscele sempre più bizzarre, tra cui caffellatte aromatizzati con anatra arrosto, uva o burro.

Jon Emont del Wall Street Journal ne fa un ritratto.

La catena leader di mercato si chiama Luckin: ha aperto 6.000 nuovi negozi lo scorso anno, circa uno ogni 90 minuti, e ha introdotto 119 nuovi prodotti, tra cui l’Americano frizzante alla mela (1,4 mele in ogni tazza), una miscela di succo di mela, soda frizzante e caffè americano.

Tutto ciò, osserva Emont, è relativamente normale in Cina. Il suo mercato di consumo ipercompetitivo è noto per generare innovazioni peculiari, poiché le aziende tentano di tutto per distinguersi.

Le case automobilistiche, ad esempio, vendono veicoli elettrici con frigoriferi integrati e sistemi karaoke in auto.

Un mercato molto competitivo

Ma la competizione per la supremazia del caffè è a un altro livello, portando a sperimentazioni che mettono alla prova anche le papille gustative dei consumatori più audaci.

La guerra del caffè cinese, come spiega Google con la sua panoramica sull’intelligenza artificiale generativa, è una feroce competizione tra catene di caffè per la quota di mercato in Cina. La guerra ha portato a una proliferazione di bar, nuove bevande e tagli di prezzo.

Attori chiave

* Luckin CoffeeDal 2020, Luckin è stata la più grande catena di caffè cinese per numero di punti vendita. Il ritorno di Luckin è stato alimentato dalla guerra commerciale del 2018 con gli Stati Uniti e dal rifiuto dei consumatori cinesi nei confronti delle aziende americane.

* StarbucksStarbucks è stata la più grande caffetteria in Cina dall’inizio degli anni ’90 alla fine del decennio 2010. Tuttavia, la crescita del fatturato di Starbucks in Cina si è arrestata.

* Cotti Coffee, catena lanciata da ex dirigenti di Luckin nel 2022, è uno dei principali concorrenti di Luckin. Cotti ha contrastato i tagli di prezzo di Luckin con i propri aggressivi tagli.

Una tazzona di caffè a un euro e 20

* Guerra dei prezzi a 9,9 yuan: Luckin e Cotti si sono allineate ai rispettivi tagli di prezzo, vendendo la loro bevanda premium a soli 9,9 yuan a tazza. Si tratta di circa un terzo di un latte macchiato di Starbucks.

* Anche Cotti ha portato la sua battaglia sul fronte dei gusti, puntando tutto su frutta come mango, cachi e mirtilli.

La follia è fatta risalire all’autunno del 2022. Fu allora che gli ex dirigenti di Luckin, che lasciarono l’azienda a causa di uno scandalo contabile, lanciarono quello che sarebbe diventato uno dei principali concorrenti dell’azienda, Cotti.

Tutto iniziò con una corsa al ribasso sui prezzi. Le due aziende si contrastarono a vicenda con accordi che abbassarono il costo di un caffè a 9,9 yuan, ovvero 1,40 dollari – circa un terzo di un latte macchiato di Starbucks – in quella che divenne nota come la “guerra dei prezzi a 9,9 yuan”.

Ed ecco un piccolo elenco di caffè in versione molto innovativa.

Americano e succo d’arancia: all’inizio sembrò strano, ma poi ebbe successo.

Jasmine Latte, una combinazione di caffè e tè al gelsomino.

“Pistachio Dirty” di Metal Hands, una caffetteria boutique.

Starbucks ha introdotto 78 nuove bevande in Cina nel suo ultimo anno finanziario.

La linea Snow Frappuccino, che offre “strati di sapore e consistenze che ricordano un gelato”, così come il Matcha Jelly Mountain Tea Latte, che contiene latte alle erbe, caffè ed “elementi visivamente accattivanti come la schiuma blu cielo e la gelatina di vetro verde”.

Il Latte al Cocco di Luckin.

Il Latte al Mascarpone.