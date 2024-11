I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Alex Cross a Non così vicino

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix sono stati aggiunti diversi film. Tra questi, Non così vicino, con Tom Hanks, è già nella top 10 della piattaforma. Tra le serie, prosegue il successo della seconda stagione di Arcane, ambientata nell’universo di League of Legends, e quello della sesta stagione di Cobra Kai. Da segnalare anche l’aggiunta di Paul vs Tyson, l’incontro di boxe andato in onda in streaming su Netflix.

Su Prime Video è stata aggiunta la prima stagione di Alex Cross, serie tv thriller con protagonista il celebre detective. In top 10, prosegue il successo del film horror spagnolo Apocalisse Z – L’inizio della fine e di Civil War, l’ultimo film di Alex Garland.

Prime Video, film e serie tv del momento

Alex Cross (Serie tv 2024, Thriller) con Aldis Hodge.

(Serie tv 2024, Thriller) con Aldis Hodge. Long Distance – Senza ossigeno (Film 2024, Sci-fi) di Josh Gordon e Will Speck.

(Film 2024, Sci-fi) di Josh Gordon e Will Speck. Apocalisse Z – L’inizio della fine (Film 2024, Horror/Azione) di Carles Torrens.

(Film 2024, Horror/Azione) di Carles Torrens. Civil War (Film 2024, Azione) di Alex Garland, con Kirsten Dunst, Nick Offerman e Cailee Spaeny.

(Film 2024, Azione) di Alex Garland, con Kirsten Dunst, Nick Offerman e Cailee Spaeny. One Piece (Prima Stagione 1998, Anime).

(Prima Stagione 1998, Anime). Il Gladiatore (Film 2000, Azione/Avventura) di Ridley Scott, con Russell Crowe.

(Film 2000, Azione/Avventura) di Ridley Scott, con Russell Crowe. Citadel: Honey Bunny (Serie tv 2024, Azione/Thriller).

Netflix, i film e le serie tv del momento