Hacker svela le password più diffuse: sono quelle che non dovresti mai usare

Un hacker esperto rivela quali sono le password più diffuse al mondo. Paradossalmente sono anche quelle meno sicure, poco indicate per proteggere i tuoi dati più sensibili.

Password: gli errori più comuni

Joe Cockroft, esperto di sicurezza informatica, abile nel violare sistemi complessi, ha rivelato quali sono gli errori più comuni che si fanno quando si tratta di proteggere i propri dati online. Cockroft, in particolare, parla di quanto sia comune e allo stesso tempo pericoloso inserire informazioni personali all’interno delle password che si scelgono di utilizzare. Secondo lui, usare informazioni identificative come la squadra di calcio preferita, i nomi dei parenti o la città in cui si vive può rendere più facile l’identificazione delle password.

Cockroft afferma che, sebbene queste informazioni possano essere facili da ricordare, potrebbero essere altrettanto semplici da scoprire per gli hacker, dopo per esempio aver esplorato per un po’ di tempo i profili sui social media.

Le password più diffuse

Si è scoperto quali sono le password più diffuse nel mondo e paradossalmente sono quelle meno indicate per proteggere i propri dati personali. Se usare come password il nome della propria squadra del cuore è facile da ricordare, Cockroft conferma che non è la soluzione più indicata, perché spesso gli hacker utilizzano un elenco lungo migliaia o addirittura milioni di parole per riuscire a trovare la tua password.

Queste sono alcune delle password più diffuse al mondo: 123456, password, qwerty, 1123456789, abc123, 12345.

Cockroft ha inoltre fornito alcuni utili consigli per comporre una password adeguata. È sempre meglio utilizzare una combinazione che dovrebbe essere composta da lettere, numeri e simboli complessi e non dovrebbe mai essere riutilizzata su più account. Ha poi consigliato di controllare regolarmente se i tuoi account sono stati compromessi, in modo da poter cambiare la password e bloccare l’account se necessario.